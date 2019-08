Feltörték a Twitter-vezér Twitter-fiókját

Dorsey több mint négymilliónyi követője pénteken este negyedórán keresztül

Az egyik bejegyzés arról szólt, hogy a mikroblog-szolgáltató kaliforniai központjában bombát helyeztek el.

If the Twitter CEO’s account can be hacked, then none of us is safe. What a shxxshow!https://t.co/ae2csPLmmf

— Laurence Tribe (@tribelaw) August 30, 2019