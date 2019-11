Évekig zaklathatott egy gyerekszínészt egy francia filmrendező

A mintegy háromszáz francia filmrendezőt tömörítő SFR közleményében jelezte, hogy a Médiapart internetes oldalon megjelent tényfeltáró riport után elkezdték Christophe Ruggia kizárási eljárását. Az 54 éves rendező a szervezetnek többször is elnöke volt 2003 és 2019 között. Filmjei közül a legismertebb a 2002-ben – az akkor 12 éves Adele Haenel főszereplésével – forgatott Ördögök.

A Mediapart oknyomozó portál vasárnap este tett közzé egy hosszú a riportot, amelyben a kétszeres César-díjas 30 éves francia filmsztár azzal vádolta meg Christophe Ruggiát, hogy első filmje, az Ördögök forgatásán, majd utána éveken át szexuális zaklatta. A hét hónapon át készült tényfeltáró riportban mintegy harminc ember szólal meg a színésznő környezetéből, és erősíti meg a rendező és akkor még gyerekszínésznő közötti kapcsolat tényét.

Christophe Ruggia ügyvédjei útján „határozottan visszautasította azt, hogy zaklatta vagy bármilyen módon fogdosta volna az akkor még kiskorú színésznőt”.

„Tizenhét éve történt, ez egy nagyon hosszú út volt. A világ megváltozott. És ezért is beszélek, mert tartozom ezzel mindazoknak, akik megszólaltak a MeToo-ügyekben és akik megváltoztatták a perspektívámat mindarról, amit átéltem. És most én is szeretnék mindehhez hozzájárulni”