Elérkezett a pillanat, Tom Brady aláírta a papírokat

Hivatalosan is a Tampa Bay Buccaneers játékosa lett Tom Brady, a profi amerikaifutball-liga (NFL) hatszoros Super Bowl-győztes irányítója.

A 42 éves sztár – aki a százéves liga történetében egyedüliként hatszoros bajnok – a klub pénteki közleménye szerint több évre szóló szerződést írt alá, de pontos részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.

Sajtóhírek szerint ugyanakkor Brady két évre, szezononként 30 millió dollárért állapodott meg a floridai gárdával.

Bruce Arians vezetőedző – aki karrierje során olyan kiváló irányítókkal dolgozott együtt, mint az egyaránt két-két Super Bowl-győzelemmel rendelkező Peyton Manning és Ben Roethlisberger – elmondta,

Brady a sportág történetének legsikeresebb játékosa, akit leginkább az tesz különlegessé, hogy jobbá teszi a körülette lévőket, emellett igazi vezér.

Hozzátette, a játékos munkamorálja hozzásegítheti a csapatot a bajnoki cím eléréséhez.

Bradyt 2000-ben az amatőr játékosbörze (draft) 199. helyén szerezte meg a New England Patriots, és Bill Belichick vezetésével, valamint az ő irányításával az együttes szinte egyeduralkodóvá vált az NFL-ben: 2001 óta kilencszer jutott Super Bowlba, melyet hatszor meg is nyert. A rájátszásról azóta egyszer, 2008-ban maradt le a csapat, amikor Brady a szezon első meccsén megsérült. A Patriots 2011 és 2018 között sorozatban nyolcszor játszott döntőt az Amerikai Főcsoportban (AFC).

A legendás irányító a Patriots csapatával az alapszakaszban 219 győzelem mellett 64 vereséget szenvedett, a rájátszásban 30-11 a mérlege. Az All Star-gálának számító Pro Bowlra 14-szer választották be, az alapszakaszban háromszor, a Super Bowlban négyszer volt ő a legértékesebb játékos, és az NFL első évszázadának legjobb csapatának is tagja.