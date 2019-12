Egy csapat diák épp a Rocky szobor előtt futott össze Stallonéval

A philadelphiai Rocky-szobor volt a háttere annak az eddig titokzatos küldetésnek, mely környezetében éppen Sylvester Stallone filmezett. A projektbe nem illő módon azonban megtörte a nyugalmat egy csapatnyi nebuló, akik a helyi Eastside gimnázium diákjai, és akik éppen arra jártak a philadelphiai múzeum látogatása végett – írja a Híradó.

And moments later, suddenly appeared some of the best fans in the world! I’m a lucky man thanks to you guys! #KeepPunching pic.twitter.com/uTTcHtypC3

— Sylvester Stallone (@TheSlyStallone) December 17, 2019