Charlize Theron is segíti a koronavírus-járvány elleni küzdelmet

Charlize Theron és alapítványa, az Africa Outreach Project bejelentette, hogy egymillió dollárral segíti a koronavírus-járvány elleni küzdelmet, ezen belül félmillióval azokat a nőket, akiket a járvány miatt elrendelt karanténintézkedések alatt bántalmaznak otthonukban.

Az adományt az Egyesült Államokban és a Dél-afrikai Köztársaságban költik el a Together For Her (Együtt a nőkért) kezdeményezés keretében, az Oscar-díjas dél-afrikai színésznő két partnerszervezet közvetítésével pedig további összegekkel támogatja a járvány áldozatait a világ más részein.

A kezdeményezés elindítói szerint a járványügyi intézkedések egyik veszélye, hogy a bántalmazott nők összezárva maradnak erőszakos férfipartnerükkel, más családtagjukkal, és a vesztegzár miatt nincs hova menekülniük. A Together For Her egyebek közt menedékhelyek, segítőszolgálatok felállításával védené meg a veszélyeztetett nőket és gyermekeket.

A koronavírus-járvány ellen az élvonalban harcoló New York-i szervezetek és a járvány által leginkább sújtott közösségek javára rendez árverést friss sikerfilmjeinek és -sorozatainak legemblematikusabb kellékeiből az A24 New York-i független filmstúdió.

Az Eighth Grade című tinifilm, az Örökség című horror és az HBO számára készült Eufória relikviáiból New York-i idő szerint csütörtökön délben kezdődik az online aukció, amely április 27-én a Fehér éjszakák, május 4-én a Csiszolatlan gyémánt, május 11-én pedig A világítótorony (Robert Pattinson) relikviáinak eladásával folytatódik.

A bevételt teljes egészében a New York-i egészségügyi szolgálatnak, a helyi élelmiszerbanknak, a tűzoltóságnak és a Queensi Közösségi Háznak ajánlják fel.

A sport világában indított jótékonysági szerencsejáték győztese David Beckham egykori brit sztárfocistával, az Inter Miami elsőligás amerikai labdarúgóklub társtulajdonosával egy csapatban vehet részt egy kispályás meccsben. A nyertes sorsjegy megvásárlója ezen kívül a focilegendával ebédelhet és a páholyából nézhet végig egy meccset.

A 44 éves szupersztár az All In Challenge nevű kezdeményezéshez csatlakozott, amelynek keretében neves sportolók és más hírességek ajánlanak fel sorsjegyet vásárló rajongóiknak személyes találkozási lehetőséget, vagy valamilyen más, a személyükhöz köthető élményt. Az akció bevételéből azokat segítik, akik szükséget szenvednek a koronavírus-járvány következtében.

