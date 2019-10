Bud Spencer kevésbé ismert arcát mutatja be Király Levente könyve

A könyv azt a tévhitet igyekszik ledönteni, hogy Bud Spencer csupán gyerekfilmeket készítő verekedős óriás volt.

Bud Spencer eddig kevésbé ismert arcát mutatja be Király Levente Piedone nyomában című könyve, amely az olasz színészlegenda születésének 90. évfordulóján jelent meg.

„A könyv azt a tévhitet igyekszik ledönteni, hogy Bud Spencer csupán gyerekfilmeket készítő verekedős óriás volt. Ennél sokkal több. Egy filantróp, egy polihisztor, egy igazi követendő példa” – mondta el az MTI-nek Király Levente, a könyv szerzője, az M5 kulturális csatorna szerkesztője.

A Piedone nyomában az azonos című, több fesztiváldíjat nyert dokumentumfilm bővített, írásos változata. A négy éven át öt országban forgatott filmért és a könyvért Király Levente szeptemberben San Gennaro-díjat vehetett át Nápolyban.

A 120 fotót tartalmazó könyvből kiderül, hogyan élte át Bud Spencer, eredeti nevén Carlo Pedersoli a világháború borzalmait, milyen nehézségekkel küzdött meg az iskolai évek alatt, hogyan csöppent bele a sport világába, valamint, hogy milyen kalandokat élt át Dél-Amerikában, mielőtt színésszé vált.

Király Levente hozzátette: a hat nyelven beszélő egykori élsportoló, aki később az olasz mozi egyik legnagyobb ikonjává vált, filmes karrierje mellett repülőket és hajókat vezetett, gyermekruhákat tervezett, könyveket és dalokat írt, de feltalálóként több találmányt is jegyzett.

A könyv rengeteg történeten keresztül mutatja be a sokoldalú színészt. Az olvasók forgatási kalandokat ismerhetnek meg, és bepillantást nyerhetnek Bud Spencer magánéletébe is. Tanúi lehetnek egy életen át tartó szerelemnek, örökké tartó barátságoknak és az elmaradhatatlan szakmai összecsapásoknak is – hangsúlyozta a szerző.