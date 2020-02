A Pink Floyd dobosa is Budapestre látogat

Újabb három nemzetközi névvel jelentkezik kilencedik szezonja előtt a Budapest Park.

A már eddig is hihetetlenül színes, stílusokon átívelő nemzetközi line-upot felvonultató, alig több mint két hónap múlva nyitó Budapest Park három újabb ágyút dörrentett el. Június 22-én a Pink Floyd mindenkori dobosának zenekara, a Nick Mason’s Saucerful Of Secrets a Pink Floyd korai időszakának dalaival érkezik hazánkba; július 8-án két évvel káprázatos első hazai, Parkban adott koncertje után tér vissza LP; július 15-én pedig ismét egy visszatérőt köszönthetünk a jazzlegenda, Marcus Miller személyében.

A Pink Floyd nevét valószínűleg senkinek sem kell magyarázni, hiszen a könnyűzene egyik legismertebb és legmeghatározóbb zenekara, akiknek hatása és fontossága vitathatatlan. Nick Mason a csapat indulása óta dobolt velük, sőt, nem csak alapítótag, de az egyetlen aki a Pink Floyd összes lemezén közreműködött. Mindemellett fontos szerepet töltött be a dalszerzésben is – nevéhez részben olyan klasszikus dalok fűződnek, mint az Echoes, a Time, a Careful With That Axe, az Eugene vagy a One of These Days.

2018-ban alapította meg a Nick Mason’s Saucerful Of Secrets nevű zenekarát, akik a korai Pink Floyd szellemiségét idézik meg az Echoes elnevezésű turnén – mindebben pedig olyan neves tettestársai vannak, mint a Spandau Ballet énekese, Gary Kemp vagy éppen a basszusgitáros Guy Pratt, aki olyanokkal zenélt együtt, mint Madonna, Michael Jackson vagy Iggy Pop. A Pink Floyd kezdeti munkásságát bemutató szupergroup június 22-én a Parkban olyan dalokkal is készül, amiket élőben korábban sohasem hallhattunk a legendás zenekartól.

2018-as Parkos debütálását követően újra önálló koncerttel tér hazánkba LP, azaz Laura Pergolizzi, aki Lost On You című slágerével és őszinte, szeretetteljes dalaival hódította meg a közönség szívét.

“Amikor a kezembe veszem a mikrofont és énekelni kezdek, azt érzem, az érzelmek a szívemből közvetlenül a számba áramlanak. Legyen szó egy szomorú balladáról vagy egy pophimnuszról, mind ugyanarról a helyről jönnek.”

A karizmatikus énekesnő kivételes tehetség – erről tesz tanúbizonyságot az, hogy olyan előadóknak írt dalokat, mint Cher, Rihanna, a Backstreet Boys, Rita Ora vagy Christina Aguilera.

Néhány korábbi próbálkozás után egy fájdalmas szakítás élményét öntötte dalokba, és megszületett az azonnal a rádiós – és lemezeladási listákat meghódító, áttörést hozó Lost On You című lemez, amit 2018-ban egy újabb, Heart To Mouth című anyag követett.

A különleges orgánumával, egyedi hangulatú popdalaival és persze védjegyének számító ukulelés hangszerelésével sikeressé vált LP július 8-án tér vissza a Budapest Park színpadára.

Július 15-én szintén egy visszatérőt köszönhetünk a Park színpadán – Marcus Miller egy igazi jazzlegenda, aki olyanokkal zenélt együtt, mint Herbie Hancock vagy Miles Davis. A brooklyni születésű multiinstrumentalista géniusz session zenészként és producerként kezdte karrierjét, és olyan előadók lemezén működött közre, mint Beyoncé, Elton John vagy Frank Sinatra.

Számos Grammy-díj tulajdonosa és még ennél is többször jelölték, mind producerként, mind zenészként, de nevéhez jó néhány filmzene is kötődik. Legutóbb 2018-ban jelentkezett egy nagysikerű, a közönség és a szakma által is nagyrabecsült – szintén Grammy-re jelölt – önálló albummal, amely a Laid Back címet kapta, és amelyről szintén biztosan hoz majd dalokat a Budapest Parkba.

Borítókép: Nick Mason a dobok mögött egy római koncerten