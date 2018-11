A Linkin Park rappere Magyarországon lép fel

November 30-tól kaphatók a jegyek Mike Shinoda szuperkoncertjére.

A Linkin Park alapítója, zeneszerzője, producere és énekes-rappere 2019 márciusában európai turnéra indul. Mike Shinoda nyers és inspiráló szólóalbuma, a Post Traumatic idén jelent meg a Warner kiadásában. A lemez széleskörű elismerést aratott, és összegyűjtött egy sor pozitív véleményt, többek között a New York Times, a Rolling Stone, a Time, a Forbes, a GQ, a People, a Newsweek, az Entertainment Weekly és az LA Times kritikusaitól.

Mike Shinoda dalszövegíró, előadóművész, lemezkiadó, filmrendező és vizuális művész a Linkin Park együttes vezetője, akik több mint 55 millió lemezt adtak el világszerte, komoly rajongótáborral rendelkeznek, és a Facebookon a legkedveltebb zenekar címet is elnyerték, valamint több mint 5,5 milliárd YouTube megtekintést gyűjtöttek idáig össze.

A Linkin Park a század legjobb debütáló album eladását mondhatja magáénak a Hybrid Theory anyaggal,

amelyből csak az Egyesült Államokban több mint 10 millió példányt értékesítettek. Teltházas stadionturnék és olyan rangos díjak kötődnek a nevükhöz, mint 2 Grammy, 5 American Music, 14 MTV, 3 World Music díj, vagy legutoljára az év rock albuma díj a hetedik, One More Light című stúdióalbumért.

Mike Shinoda 2005-ben indította el első szólóprojektjét Fort Minor néven, és a The Rising Tied anyaggal komoly sikereket ért el. A Where’d You Go kislemez a Billboard lista 4. helyéig jutott, és több mint 10 milió YouTube megtekintéssel rendelkezik.

A Linkin Park énekese, Chester Bennington halála óta eltelt hónapokban Mike Shinoda a művészetekbe menekült a gyász feldolgozását segítendő.

Az eredmény a kritikusok által elismert szólólemez, a Post Traumatic lett, egy intenzív és személyes vallomás, amelynek vizuális részét is Shinoda maga filmezte és festette.

A budapesti koncertre jegyek november 30-án 10 órától kaphatók a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon keresztül. A regisztrált Live Nation tagoknak is lehetőségük lesz már a hivatalos jegyértékesítés előtt megvásárolni belépőiket, november 28-án 10 órától.

Borítókép: Mike Shinoda. Fotó: Frank Maddocks

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS