A Botrány című film vezeti a hollywoodi színészcéh listáját (videó)

A Nicole Kidman és Charlize Theron főszereplésével forgatott film négy kategóriában szerzett jelölést.

A szexuális zaklatásról szóló, Botrány című film kapta a legtöbb jelölést szerdán a hollywoodi színészcéh (SAG) díjaira a filmes mezőnyben.

A legjobb szereplőgárda kategóriában a Botrány mellett Az ír, a Jojo Nyuszi, a Volt egyszer egy Hollywood és az Élősködők is esélyes a színészszervezet díjára.

A Screen Actors Guild (SAG) díjainak jelöltlistáját filmes és televíziós kategóriákban szerdán Los Angelesben America Ferrera és Danai Gurira ismertette – számolt be róla a The Hollywood Reporter.

A Jay Roach rendezésében forgatott Botrány című filmben Roger Ailes, a Fox News hírcsatorna vezetője ellen indít pert a csatorna egyik műsorvezetője, Gretchen Carlson (Nicole Kidman) szexuális zaklatás miatt.

A Fox News-főnök zaklatási botrányáról szóló történetet A legharsányabb hang címmel tévésorozat is feldolgozta, amelynek főszereplője,

az Ailest játszó Russell Crowe is jelölést kapott a SAG díjára a legjobb tévéfilmben vagy minisorozatban nyújtott színészi alakítások mezőnyében.

A színésznők közül Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Házassági történet), Lupita Nyong’o (Mi), Charlize Theron (Botrány) és Renée Zellweger (Judy) kapott jelölést filmes főszereplőként. A színészek közül Joaquin Phoenix (Joker), Christian Bale (Az aszfalt királyai), Leonardo DiCaprio (Volt egyszer egy Hollywood), Adam Driver (Házassági történet) és Taron Egerton (Rocketman) lett jelölt.

A női mellékszereplők mezőnyéből Laura Dern (Házassági történet), Scarlett Johansson (Jojo Nyuszi), Jennifer Lopez (A Wall Street pillangói) és a Botrány két sztárja, Nicole Kidman és Margot Robbie is díjat kaphat. A férfi mellékszereplőknél Brad Pitt (Volt egyszer egy Hollywood), Jamie Foxx (Just Mercy) és Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood) mellett Az ír két színésze, Al Pacino és Joe Pesci esélyes a díjra.

A televíziós műsorok mezőnyében a drámasorozatok szereplőgárdái közül a Hatalmas kis hazugságok, A korona, a Trónok harca, A szolgálólány meséje és a Stranger Things kapott jelölést.

A vígjátéksorozatoknál pedig a Barry, a Fleabag, A Kominsky-módszer, a The Marvelous Mrs. Maisel és a Schitt’s Creek jutott a jelöltek közé.

A 26. SAG díjátadó gálát január 19-én, vasárnap rendezik meg. A ceremónián Robert De Niro életműdíjat vehet át Leonardo DiCapriótól.