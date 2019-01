28 milliárdot utasított vissza a Spice Girls

Úgy tűnik, már soha nem lesznek olyan jóban, mint anno voltak.

Noha beleegyeztek a nagy visszatérésbe, mégsem teljes az összhang Mel B, Mel C, Geri Horner és Emma Bunton között. Illetve egy valamiben egyetértenek: hogy nem bírnák ki sokáig egymás társaságában. – írja a Borsonline.

A Sun ugyanis úgy értesült, hogy a négytagúként – Victoria Beckham nélkül – visszatérő Spice Girls igen komoly pénzt hozó amerikai turnét utasított vissza, mondván: a hosszan tartó összezártság olyan feszültségeket hozna a felszínre, amit nem tudnának kezelni. Ezért hiába ajánlottak 80 millió fontot (28,5 milliárd forintot) nekik egy tengeren túli turnéért, nem éltek a lehetőséggel.

HIRDETÉS HIRDETÉS

A forrás szerint egyébként a döntésben az is közrejátszik, hogy az énekesnők már nem szinglik, családjuk van, így nem tudnak csak úgy csapot-papot otthagyni egy hosszabb turné kedvéért, emellett (nem titkoltan) mindannyian a saját szólókarrierjükbe szeretnének új életet lehelni a Spice Girls-koncertek által is, amiből azért Nagy-Britanniában is lesz néhány a közeljövőben.

HIRDETÉS HIRDETÉS