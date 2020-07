Rendőrként szolgált Pamkutyáék új klipjében a fehérvári Kovács Norbert

A népszerű csapat az Aranybula és a Testvérem után ezúttal is Kovács Norberttel (SMiTHMUSiX) hozta tető alá új dalát.

A hazánkban rendkívül nagy népszerűségnek örvendő Pamkutya formáció, vagyis Osbáth Márk és Norbert, főként zenei paródiáikkal örvendeztették meg közönségüket (a további humoros tartalmak mellett), ám időnként saját dalokkal is előrukkolnak, ilyen volt a 2019-ben megjelent Aranybula is. Ehhez a szerintük legjobb hazai producert keresték, így fonódott össze sorsuk Kovács Norberttel, akivel azóta is gyümölcsöző a kapcsolat. Ennek ékes példája legújabb daluk, a „Rapper leszek én” című, a humort ezúttal sem mellőző, rendkívül fülbemászó slágerük. Ez már a harmadik közös projektjük a koronázóvárosi művésszel, aki ezúttal a zenei alapon túl színészi kvalitásaival is hozzájárult a videokliphez.

– A „Testvérem” című szám volt a második közös projektünk a srácokkal, ami egy régivágású, mégis modern elemekkel tűzdelt vallomás volt a fiúk részéről, hiszen sokan nem tudták a követőik közül, hogy ők testvérek. Ezután következett a „Rapper leszek én”, ami Márk szóló dala, a címe pedig mondhatni önmagáért beszél, Márk jó ideje szerette volna kipróbálni magát ebben a műfajban – mesélte a projekt születéséről Kovács Norbert.

A nótán február-március környéke óta dolgoztak a fiúk. A kezdeti ötletelések, a hangulat megbeszélése után SMiTHMUSiX azonnal nekilátott a demók elkészítésének.

– Márk és Norbi egy nagyon ütős, komoly hangvételű alapot kértek, ebből rögtön tudtam, hogy erős dobokra és fülbemászó harmóniákra lesz szükség. Több változatot is készítettem, majd miután megtaláltuk a mindannyiunknak leginkább tetszőt, belevágtam a dal részletes kidolgozásába. Mindeközben Márk sem volt tétlen, készült a szöveg, a refrénből, a verzéből is több ötletet küldött. Ezt követte a stúdiófelvételi nap, amikor is csak azzal foglalkoztunk, hogy felvétel szempontjából végső stádiumba kerüljön a dal. Mivel szeretem hallani már ilyenkor, hogy nagyjából milyen lesz a kész nóta, már ekkor mixeltem a sávokat, az így létrejövő, mondhatni félkész demóval dolgoztam tovább, azt kevertem, amíg a srácok a videoklip forgatását szervezték.

Osbáth Norbi ezúttal előadóként ugyan nincs jelen a dalban, de végig részt vett annak megszületésében, rengeteg ötlettel segítette Márk és Kovács Norbi munkáját.

Adrenalinszint a csúcson

SMiTHMUSiX ezúttal nemcsak a zenei alapot írta, Pamkutyáék ugyanis felkérték a videoklip mellékszerepének, egy komor rendőrnek az eljátszására is, amit a fehérvári zenész hatalmas megtiszteltetésnek vett.

A kisfilm forgatására Kiskunlacházán került sor, és mindössze 5-6 órát vett igénybe, mely során 800 lóerős járművek hangja és tempója pörgette maximumra bennük az adrenalinszintet. Természetesen az üldözés forgalom elől elzárt területen zajlott, a látványos driftelés, melyet profi sofőr vezényelt le, pedig rögtön elsőre sikerült.

Az Osbáth testvérek továbbra sem állnak le, máris legújabb projektjükön dolgoznak, melyhez a zenei alap ismét Székesfehérváron készül a Kinx Stúdióban.

