Pár hónappal a második baba után válik a Fehérvár válogatott focistája

Hol is kezdjem…Külön folytatjuk… Mindig tudtam, hogy aki keres az talál…Én soha nem kutakodtam! Többre tartom magam ennél, illetve tökéletes volt minden… Vagyis azt hittem…Nem tudom,hogy a mai romlott világaban 10-20 év után elvárható-e a hűség, egy dolgot viszont biztosan megérdemeltem volna és az a diszkréció. Nincsen bennem düh, sem harag, hangos szavak sem voltak. Csalódottság és fájdalom van, mert valamit megpróbáltunk és viszonylag gyorsan kudarcot vallottunk. Nem bánok semmit, mert nekem ez egy csodálatos és tökéletes 9 év volt. Az én lelkiismeretem tiszta. Az instán való “pályafutásomat” befejeztem. Mindig is éreztem, hogy ami itt megy az nem jó, de engem is beszippantott ez az egész…Egy privát profilon maradok jelen a privát életemmel. Élő szerződéseim még kötnek az ittmaradásra, így ne haragudjatok, ha csak reklámot fogtok látni mostantól. #mindenokkaltörténik 💔