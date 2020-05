Humorral és kreativitással vészeli át a napokat Várkonyi András

Tagadhatatlan tény, hogy sötét lepelként hullott Földünkre a Covid-19, ám valóban csak depresszióval és a lehangoltsággal járhat együtt? Fejér megyei művészek bizonyítják, hogy nem!

A Barátok Közt című telenovella népszerű színésze, mindenki Vili bácsija, a székesfehérvári születésű Várkonyi András is igyekszik kreatívan, csipetnyi humorral élni a mindennapokat. Hivatalos közösségi oldalán „Maradj otthon!” címmel rövid videós formátumban mutatja be az otthonlét pillanatait. Akár verset szaval a hegytetőn, akár zenei tehetségét mutatja be, akár a vörösbor maszkban való fogyasztásának praktikáját osztja meg nézőivel, biztos, hogy rengeteg ember arcára csal mosolyt.