Úszókkal teli buszon karaokézott Hosszú Katinka (videó)

Tudom, tudom, remekül énekelek, nem is tudjátok miért úszom még 🤣 javaslom a hangot kikapcsolni 🙈Szóval ez történt a döntők után a buszon tele úszókkal…gondoltam ez videó érdekesebb mint még egy érmes fotó (bár rélem azokat se lehet megunni 😉 100 IM 57,5 2nd200 fly 2:02,8 1stI know, I know, you don’t even understand why I’m still swimming 🤣 I suggest sound off 🙈So this happened after the finals session with swimmers on the bus…I figured this video will be more interesting than another medal selfie (although you gotta love them)…

Közzétette: Katinka Hosszu – 2018. november 15., csütörtök