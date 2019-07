Tóth Vera óriásit ment a hétvégén

Az éne­kesnő büszke lehet ma­gára, hi­szen ha­tal­mas el­szánt­ság kel­lett ahhoz, hogy egy ek­kora távot tel­je­sí­teni tud­jon.

Tóth Vera nemcsak fogyásának köszönheti energikusságát, de szerelmének is, aki igazán kalandvágyóvá változtatta őt – írja a Ripost.

Az énekesnő és kedvese a napokban komoly kerékpártúrára vállalkoztak, hiszen keresztül-kasul tekertek a Káli-medencén.

„Ez a hét sem múlt el kalandok nélkül. Körbebringáztuk a Káli-medencét, a tanúhegyeket. Csodálatos volt és nagyon fárasztó. 100 km-t tettünk meg. Estem is, sírtam is, csupa sár voltam, de bármikor máskor megismételném.Hála kedves páromnak, hogy általa nemcsak a finom ételekbe, az élet igazi, kalandos ízébe is belekóstolhatok! Vele minden izgalmas!” – osztotta meg élményét Facebook követőivel az énekesnő.