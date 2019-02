Tatár Csilla vegetáriánus lett

Nem ment neki könnyen a váltás, de elárulta, mi a titka.

A gyönyörű műsorvezető az utóbbi időben majd’ kicsattan az egészségtől! Amióta futásra adta a fejét, nemcsak lefogyott, hanem rátalált egy egészen új, egészséges életmódra is. Ugyanis a sportnak köszönhetően a helyes táplálkozás is előtérbe került, ami Csilla számára egyet jelent a húsmentes élettel.

„Hét hónappal ezelőtt gondoltam egyet, és kizártam az étkezéseimből a húst, azonban a halról és a tengeri herkentyűkről nem mondtam le – kezdte a híresség a HOT! magazinnak.

A váltás egyébként annak ellenére sem ment nehezen, hogy világ életemben húsevő voltam, jóízűen falatoztam a szalonnát, a kolbászt is. Most már vallom, hogy ugyanolyan jókat lehet enni vegetáriánusként, csak jó receptek és kreativitás kell hozzá, no meg rengeteg fűszer.

Jelenleg kétfélét főzök, hiszen a fiamnak továbbra is adok csirkét, pulykát, ellenben a férjem csatlakozott hozzám. Meglátjuk, meddig bírja!” – tette hozzá nevetve.

Kétség sem fér hozzá, hogy Csilla óriási változáson ment keresztül. Le sem tagadhatná, hogy milyen jól érzi magát a bőrében.

„Mindig is sok energiám volt; ha lehetséges, most még több lett, amit igyekszem jól hasznosítani. De most abszolút megvan a harmónia az életemben. Ezt leginkább a férjemnek és a fiamnak köszönhetem, hiszen velük kezdődött minden. Majd bejött az életembe a futás és az a mérhetetlen szabadság, hogy a munkában is a magam ura lehetek. Jelenleg is forgatunk, hamarosan jön a Tatár Csilla 34 harmadik évada a saját YouTube-csatornámon, és új műsorokkal is készülök. El vagyok havazva, de így van ez jól: soha nem szerettem, ha nincs dolgom.”