Szombaton véget ér a Maradj Otthon! Fesztivál

Több mint két hónappal az indulása után ér véget a világ minden bizonnyal leghosszabb és egyben egyetlen virtuális fesztiválja.

A nonprofit rendezvénysorozatot a koronavírus-járvány kapcsán meghozott, lakhelyelhagyást korlátozó intézkedések ihlették: szervezői – a VOLT Produkció társadalmi munkában dolgozó stábja – arra vállalkoztak, hogy a koncertek és egyéb társasági programok nélkül maradt közönségnek ingyenes, interneten keresztül nézhető programokat kínáljanak, rengeteg példakép és sztár közreműködésével arra bíztassák a rajongókat, hogy tartsák be a szabályokat és maradjanak otthon.

Ugyancsak egyedülálló módon a Maradj Otthon! Fesztivált száznál is több hazai fesztivál, klub, kulturális intézmény közösen alapította.

KÖZÖS CÉL

Március 21-én a VOLT Produkció felkérésére száznál is több hazai fesztivál, klub és kulturális intézmény összefogásával, közösen indították el a Maradj Otthon! Fesztivált.

FONTOSABB KONCERTEK

A Maradj Otthon! fesztivált Rúzsa Magdi különleges produkciója indította, legelső kanapékoncertjét pedig Járai Márk adta. Az elmúlt 2 hónap alatt olyan előadók szerepeltek a virtuális színpadukon, mint Caramel, Lovasi András, Szakács Gergő, a Margaret Island, Siklósi Örs, Szivák Zsolt, Kama, Hangácsi Márton, Molnár Tamás, Iamyank, Iamsoyuz, Takács Vilkó, a New Level Empire, Pély Barna, Kocsis Tibor, Ya Ou, a Sugarloaf, Petruska, a Roy és Ádám Trió, a Carson Coma, Szeder, Kardos Horváth János, Ripoff Raskolnikov, Fekete Jenő, Follow the Violin, Freddie, vagy a Club 54.

A fesztivál egyik állandó program-elemét Ákos szolgáltatta: minden héten szerdán este egy-egy újabb Arénakoncertjét premierezhettek, szombat esténként pedig Karanténnaplóval jelentkezett.

ONLINE PARTYK

A Lotfi Begi és Andro vezette csapat Begi házának kertjében kezdte a délutáni DJ seteket, de zenéltek egy Balatonon sikló yachton a Halott Pénz két tagjával, és 10 DJ társukkal együtt a Gödöllői Királyi Kastély kertjében is.

Utóbbihoz jótékonysági akciót is társítottak: 5 millió forintot gyűjtöttek össze a zeneiparban tevékenykedő háttérmunkások megsegítésére.

Óriási sikerrel futottak a Tesco Disco-k, Jumodaddy DJ-sejte és a Vasovski live is, de csatlakoztak underground partykhoz is.

#MARADJOTTHONCHALLENGE

A #maradjotthonchallenge segítségével minden este 19:00-kor egy-egy híresség látta vendégül a fesztivál követőit. A sort Majka indította, és a két hónap során olyan sztárok vállalták a bejelentkezést, mint Till Attila, Sebestyén Balázs, Király Viktor, Ördög Nóra, Kowalsky, Metzker Viki, Rúzsa Magdi, Sena, Puskás Peti és Dallos Bogi, Fluor, Bagossy Norbert, Csorba Lóci, Schoblocher Barbi, Csonka András, Pál Dénes, Ganxsta Zolee, a BSW, Szabó Győző, de az olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó testvérpár, Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang is mesélt a hétköznapjairól. A legtávolabbról, a járványhelyzet egyik epicentrumából, New Yorkból Hien jelentkezett.

PREMIEREKNEK IS HELYET ADTAK

A Maradj Otthon! oldalán számos videoklip és kisfilm is nagy sikerrel debütált: többek között a Kiscsillag, a Ladánybene 27, a Brains, a Roy és Ádám Trió, Caramel és a Honeybeast, a Blahalouisiana, a Cloud 9+, az Anima Sound System, valamint az Irie Maffia és a Follow the Flow közös klipjét, vagy a STRAND fesztivál All Stars anyáknapi videóját, a Quimby és Rúzsa Magdi koncertfilmjét is itt láthatták először az érdeklődők. Vasárnaponként a Maradj Otthon! oldalán tartották a Road Movie Guide sorozat premierjeit, a műsorvezető Tillával, a Bagossy Brothers Company, a Kelemen Kabátban, Rúzsa Magdi és a Margaret Island főszereplésével.

NAGY BESZÉLGETÉSEK

A karanténidőszakban számos izgalmas beszélgetésnek is helyet adott a social media. A Maradj Otthon! fesztivál facebookján többek között a Brain Bar, a Majdnem Híres Rocksuli, az MTV Magyarország és a MOL Nagyon Balaton műsorai is megjelentek, boncolgatva a kialakult helyzetet és a lehetséges forgatókönyveket a jövőre.

EGYÉB, FONTOSABB ESEMÉNYEK

A napokat mindig testedzéssel indították: a Forró Jóga oktatói és a Suhanj Fitness edzői mozgatták át az otthonmaradó fesztiválozókat. Delente az Etyeki Piknik séfjének iránymutatásával egy-egy híresség főzött élő, egyenes adásban, péntekenként pedig Steiner Kristóf és Nimrod Agan jelentkezett Görögországból, könnyű, vegán ételek elkészítését tanították a nézőknek.

A Várkert Bazár is rendszeresen kapcsolódott be programjaival, Juhász Anna és Ugron Zsolna kedvenc olvasmányaikat mutatták be az #énésakönyvem-ben, és a maradjotthonchallenge-ben is feltűntek.

Népszerűek voltak a délután 2-kor kezdődő felolvasások is. A hétvégeken a Generali Gyerek Sziget népszerű fellépői hoztak programokat a legkisebbeknek, délután pedig a Divat PLACC támogatásával tehetséges kézműveseket, az UP Galéria segítségével pedig képzőművészeket mutattak be. A Pamkutya duó különleges, „karantén-tehetségkutatójára” több százan jelentkeztek, a YouTube-on futó elődöntő- és döntő-közvetítéseket több ezren követték.

AZ ELMÚLT 2 HÓNAP SZÁMOKBAN

A március 21-i indulás óta közel ötvenezren követték be, az eseményt – amely a Facebook szabályai szerint csak két hétig működhetett – százezernél is többen látogatták. Volt olyan nap, amikor közel 180 ezer embert értek el organikusan, mindenféle hirdetés nélkül. Facebook eseményeikkel 2 millió embert értek el és 120 ezer fölötti visszajelzést kaptak.

HAPPY END

A Maradj Otthon! fesztivál stábja a járványhelyzet miatti korlátozások feloldása után úgy döntött, itt az idő, hogy elbúcsúzzon a közönségtől, és arra biztassa a nézőket, hogy a biztonsági előírások betartásával lassan térjen vissza a virtuális térből a valódi előadások, koncertek, fesztiválok világába.

A fesztivál záró napján, május 23-án, szombaton is tartogat még meglepetéseket. Lesz többek között Generali Gyerek Sziget előadás, elbúcsúzik tehetséges kézműves-tervezőket bemutató Divat Placc, Andro és Lotfi Begi ismét egy különleges helyszínről jelentkezve csinál livestream DJ setet, és 19:00-kor kezdődik a Hegyilevegő Online Fesztivál a Bagossy Brothers Companyval és barátaikkal – többek között a Margaret Islanddel, Csorba Lócival, Beck Zolival (30Y), valamint Boros Csabával és Péterrel (Republic).

A „MARADJ OTTHON! FESZTIVÁL” egy nonprofit kezdeményezés, munkatársai társadalmi munkában vettek részt benne. Támogatást, szponzorációt senkitől nem fogadtak el. Az induló oldal a fenti célokon túl semmilyen más célt nem szolgált, más tartalomnak nem ad otthont. A felmerülő költségek finanszírozását a VOLT Produkció önerőből vállalta.

