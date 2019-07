Szinte rá sem lehet ismerni Gönczi Gáborra

A TV2 Tények híradósa kifejezetten sokat hízott az elmúlt időben, de megelégelte és fogyókúrába kezdett.

Aki rendszeresen figyelemmel követte a műsorvezetőt a televízióban, annak az utóbbi időben feltűnhetett, hogy a TV2 Tények híradósa kifejezetten sokat hízott az arcára, a nyakára és a felsőtestére. Étrendjét sokáig a szendvicsek, a cukros péktermékek és a kiszámíthatatlanság jellemezték. Ez a stylistoknak is fejfájást okozott, mert egyre kevésbé előnyös öltönyök és ingek közül tudtak választani, és már csak pár kiló választotta el a műsorvezetőt attól, hogy a teljes ruhatárát le kelljen cserélni – írja a HOT!.

A felesége persze így is meg volt elégedve vele, de többször is mondta neki, hogy remek alakja lehetne, ha odafigyelne az étkezésére.

A híradós úgy volt vele, hogy majd akkor kezd el fogyókúrázni, ha valamelyik hónap első napja hétfőre esik – áprilisban pedig pontosan ez a helyzet állt elő.

A kedvese, Ildi aznap egy intelligens mérleget és egy különleges gyógynövénykeveréket vitt haza, a férjének pedig nem maradt más választása, mint belevágni.

„Túlzás nélkül mondhatom, hogy utólag visszagondolva ez életem legjobb döntése volt. Rettegtem attól, hogy majd nem bírom az éhséget, de ez a gyógynövénykeverék elképesztő! Az első héten máris feleannyit ettem, azóta pedig egyre kevesebbet. Mindezt anélkül, hogy a kínok kínját kellene átélnem” – nyilatkozott a tévés, aki alig 10 hét alatt 12 kilót adott le.

Ez a mixtúra ötvözi valamennyi kontinens, kultúra és egzotikus népi gyógyászat leghatásosabb fogyókúrás gyógynövényét. Az egyik összetevője, egy tengeri növény például az elfogyasztása után több mint 200-szorosára duzzad meg a gyomorban, és ezzel telítettségérzést okoz. Egy másik pedig félrevezeti az agyalapi mirigyet, és jóllakottságérzést okoz. Gönczi Gábor azt mondja, a fogyókúra természetesen nem sétagaloppnak indult, de mindennél többet ér számára, hogy a felesége tekintetében újra látja a tüzet. Ráadásul még mindig van, ami motiválja.

„Csalódást okoznék Ildinek és magamnak is, ha itt megállnék. Jönne a jojóeffektus, és visszahíznék, ami most már nagyon rosszul érintene. Nyáron leszek 44 éves, addigra életem formájába akarok kerülni, és ebből nem adok lejjebb” – tűzte ki a célt Gönczi Gábor, akinek a ruhatárából újra előkerültek a régi zakók és a karcsúsított ingek is.