Szandi: egymás agyára tudunk menni

Az énekesnő hálás, hogy tinédzser gyermekei továbbra is ragaszkodnak a családi programokhoz. Lassan elég nagyok lesznek ahhoz, hogy a maguk útját járják, de az édesanya addig is kihasznál minden közös pillanatot.

Egy párnapos zalakarosi üdüléssel kezdte a nyarat Szandi és a családja, és szokás szerint egy rövid kecskeméti pihenéssel zárta. A külföldi vakációra mindössze öt nap jutott, az is szeptemberre halasztva, ugyanis az énekesnő naptárja telis-tele volt fellépésekkel. Nem véletlen, hogy ezt a röpke kiruccanást igyekeztek felejthetetlenné tenni – olvasható a Vasárnap Reggel legutóbbi számában.

Hihetetlen napok vannak mögöttünk, annyira sűrű volt, mintha két hétre utaztunk volna el.

Egy tizenhat emeletes hajóval szeltük a tengert, mindennap más városban kötöttünk ki: jártunk Marseille-ben, Mallorcán és Barcelonában

– árulta el az énekesnő a HOT! magazinnak.

Az ötfős família először Milánóba repült, onnan autóbusz vitte őket a genovai kikötőbe, ahol végül hajóra szálltak. Mivel a gyerekek már elég nagyok ahhoz, hogy egy külön kabint kapjanak, Szandinak és a férjének lehetőségük volt egy kicsit kettesben is élvezni az utat.

Hiába vagyunk összeszokott család, attól még egymás agyára tudunk menni,

főleg ha a nap huszonnégy órájában együtt vagyunk. Ezt elkerülendő, mind az öten igyekeztünk alkalmazkodni a másikhoz: mi Csabival hagytunk teret a gyerekeknek, és fordítva. De olyan is előfordult, hogy amíg mi Blankával felváltva fotóztuk egymást, a nagyobb fiam leült egy padra, és türelmesen várt, mert ő szeretett volna ebből kimaradni. Mint ahogy az étkezésekből is: nem volt ínyére a helyi gasztronómia, a tengeri herkentyűket messziről elkerüli. Az apjával ezt tudomásul vettük, és hagytuk, hogy gyorsétteremben egyen. Az volt a lényeg, hogy mindenki jól érezze magát – tette hozzá az édesanya, aki szerint a gyerekei minél nagyobbak, annál toleránsabbak egymással.

Egy szülőnek nincs is annál nagyobb boldogság, mint azt látni, hogy a gyermekei jó testvérei egymásnak. Blanka tizennyolc, Domonkos tizenhat, Csabi pedig tizenkét éves, a korkülönbség ellenére megvan közöttük az összhang. A nyaralás alatt is bebizonyosodott, hogy remekül elvannak ők hárman – vélekedett a művész.

Szandi és a férje tudják: előbb-utóbb elérkezik az a pillanat, amikor a gyerekeik leválnak róluk, és inkább a barátokkal vagy a párjukkal mennének nyaralni. Erre mindketten felkészültek, de addig is igyekeznek minden közös pillanatot kihasználni.

Az élet rendje, hogy idővel ismét ketten maradunk a férjemmel,

de ez szerencsére még messze van. Örülünk, ha mind a három gyerekünk velünk tart; Blanka már gyakorlatilag felnőtt, mégis van rá igénye.

Mivel Szandiéknál rendszeresen előfordul, hogy a gyerekek haveri társasága náluk vendégeskedik, a férjével pontosan tudják, hogy a srácok kikkel barátkoznak, mit csinálnak, ami persze megnyugvást jelent a számukra. Igyekeznek őszinte kapcsolatot kialakítani a gyermekeikkel.

Örülök, ha itt vannak a gyerekeink barátai vagy akár a szerelmük. Boldogan lepem meg őket is finom falatokkal, és örömmel beszélgetünk velünk is, ha ők is úgy szeretnék. Bírom, amikor a nagyobbik fiunk szobája tele van matracokkal – mosolygott Szandi.

Szeretjük, ha nyüzsgés van a házban, mi tényleg szívesen látjuk a gyerekek barátait.

Meglepetésre készül Szandi hamarosan óriási kihívás elé néz, ugyanis ő lesz az egyik showkirálynő a TV2 Csak show és más semmi című műsorában. Amint megjöttünk a nyaralásból, ezerrel elkezdtem készülni az élő show-ra. Fel vagyok villanyozva, hiszen egy egészen új oldalamról fogok bemutatkozni. Van egy sejtésem: éppúgy meg fogom lepni a nézőket, mint magamat – mondta a sztár.