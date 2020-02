Szabó P. Szilveszter: higgyünk az álmainkban!

A sokoldalú művész, aki szereti feszegetni a határait huszonnégy éve erősíti az Operettszínház társulatát, de nevét már rendezőként is jegyzik.

Legközelebb a legendás feltaláló, Nikola Tesla szerepében láthatjuk a Végtelen energia című musical showban, aminek február 28-án lesz a bemutatója a RaM Colosseumban. A művésszel ennek apropóján készített interjút Tarnóczy Orsolya a Vasárnap Reggel című újságban.

Keveset és ritkán nyilatkozik. Miért?



Fölöslegesen nem szeretek fecsegni, nekem az a fontos, hogy a munkám alapján ítélnek meg. Héttől tízig tart a színház, ami ott történik az a nézőkre tartozik, ami utána van, az a saját életem.



Kicsit fáradtnak tűnik.



Tavaly rengeteget játszottam és az új év is jól indult. Ráadásul huszonnégy év alatt, először voltam szabad a születésnapomon, vagyis január 1-jén.



Hogy telt?



Nagyon jól, de szigorúan családi körben. Negyvenhat éves lettem, most már nem akarok hajnalig mulatozni, amúgy sincs mit ünnepelni.



Gondolom a kollégák meglepték?



Persze. De volt olyan év, hogy együtt ünnepeltem velük a színpadon, ugyanis készítettek nekem egy meglepetés műsort. Felejthetetlen élmény volt. Huszonnégy éve erősítem az Operettszínház társulatát. Ennyi idő alatt sok minden megtörténik az emberrel.



Hogyan összegezné ezt a közel negyed évszázadot?



Ha visszatekerem az idő kerekét és gondolatban újból átélem ezt az időszakot, akkor azt kell, hogy mondjam nagyon színes és élménydús volt. Rögös úton és apró lépcsőfokonként indult minden, de amit szerettem volna azt elértem. Feszegettem a határaimat, olyannyira, hogy tíz évig még tanítottam is, méghozzá zenés színész mesterséget.



Miért hagyta abba?



Nagyon egyszerű az ok: lecserélődött a vezetőség, ezzel együtt a tanári kar is megváltozott.



Sokszínű, erős, határozott elképzelése van a világról. Mindezt kitől örökölte?



A nagyapámtól, aki minden nap eszembe jut. A testvéremmel együtt gyermekkorunkban sok időt töltöttünk nála Szamosszegen, ahol a templomkertben való játékkal és rajzolással múlattuk az időt. Mindig elmondom, hogy Mátészalkáról indultam, de mivel nem vettek fel a Színművészetire, a Gór Nagy Mária Színitanodában kezdtem megtanulni a színészmesterséget. A család valahol megértette, hogy miért ezt a pályát választottam magamnak, hisz a színház szeretete a dédapámig visszavezethető.



Miért is?



A dédapám álmodta meg a Sarkadi Kabarét, ami Erdélyben, pontosabban Sepsiszentgyörgy környékén működött, és később sajnos az államosítás áldozatául esett. Nem csoda, hogy engem mindig is az érdekelt, hogyan működik a színház, és nem csak az, amit a színpadon lát az ember.



Hol kezdte a pályáját?



Az egykori Arany János Színházban – mai Újszínházban -, de megfordultam Székesfehérváron, Szeged és Miskolcon is, mire a hajómat kikötöttem az Operettben. Az első öt év után azt éreztem, hogy nem tudok száz százalékon teljesíteni, ettől annyira megrettentem, hogy elmentem a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, ahová ezúttal fel is vettek.



Felvette a rendezői szakot is, amit aztán nem fejezett be.



Babarczy László és Székely Gábor osztályába jártam, de valahogy azt éreztem, hogy nem nekem való ez az egész világ. Láttam, hogy ennek az útnak mi lenne a vége, amibe nem voltam hajlandó belemenni.



Tavaly mégis belekóstolt a rendezésbe, hiszen akkor tűzte műsorára a Karinthy Színház Miro Gavran A baba című darabját, ami a nevéhez köthető.



A múlt év decemberében mutattuk be ezt a nagyon furcsa társalgási darabot. Ez egy igazi 21. századi történet, amely szembeállítja az embereket az érzéseikkel, hogy mi történik a társadalomban. Rávilágítja a nézőt arra, hogy az adott pillanatot kell észrevenni és megélni.



Szeretne tovább kísérletezni?



Hogyne, elvileg áprilisban rendeztem volna ismét a Karinthy Színházban, de nem tudom, hogy ebből mi valósul meg.



Az első szárnypróbálgatása Az ördög című darabbal kezdődött.



Pontosan. Balikó Tamás váratlan halála után hirtelen levették a műsorról Az ördög című darabot, amiben először kaptam felkérést. Az előadás három évig szunnyadt, mire újból elővettük, hiszen a közönség követelte a színháztól. Ekkor merült fel, hogy kipróbálhatnám magam Tamás egykori szerepében, Ördögként, az én feladatomat Földes Tamás vette át. A darab felújító rendezését Karinthy Márton pedig rám bízta, akivel kölcsönösen szerettük egymást.



Három hónapja hagyott itt minket a Kossuth-díjas magyar színigazgató, színházrendező. Hogyan emlékszik vissza rá?



Egy lexikális tudású, kimagasló tehetségű alkotó, fáradhatatlan szervező volt, aki csak a színházának élt. A mai napig az ő hangján hívják be a nézőket az előadás kezdése előtt. Egy olyan különleges ember volt, aki számomra ismeretlen dolgokat hozott ki belőlem, többek között a könnyedséget és az eleganciát. De visszakanyarodva egy kicsit a rendezéshez, kevés olyan szakemberrel találkoztam a pályám során, akik a színészekből építkezve állítottak színpadra egy darabot.



A „kevésből” mégis kit említene?



Mindenképpen szeretném kiemelni Radó Denist, akivel hamarosan színpadra állítjuk a Végtelen energia című musicalt. Azt hiszem utoljára főiskolás koromban dolgoztunk együtt a Légy jó mindhalálig című darabban, amiben Sarkadi tanár urat játszottam. Nagyon szép emlékeim vannak erről az időszakról is.



A musicalben minden idők egyik legkitűnőbb lángelméjét Nikola Teslát fogja alakítani. Örült a felkérésnek?



Minden művész arra vágyik, hogy gondolkodjanak benne, ráadásul ezt a feladatot egy izgalmas vállalkozásnak tartom. Sokan nem tudják, hogy Nikola Tesla a kiegyezés előtt született a Habsburg birodalomban, és a második világháború alatt halt meg az Amerikai Egyesült Államokban. Szakmai karrierje mégis Budapestről, a Puskás Telefontársaságtól (első munkahelye) indult, az 1881-es párizsi világkiállítás után pedig megvalósíthatta gyermekkori álmát, amikor megtervezhette a Niagara-vízesésre épített erőművét. Úgy tudom, hogy még az is elterjedt róla, hogy képes a teleportálásra, emiatt gyakran hozták összefüggésbe a boszorkánysággal, amit tagadott. Tesla élete során közel 150 találmányt jegyeztetett be, ezeknek pedig jó részét valamilyen formában használjuk a mindennapokban. Számtalan film, képregény, irodalmi mű foglalkozott személyével, így nem meglepő, hogy most egy darab is születőben van.



Egy ilyen óriást, hogy lehet megjeleníteni a színpadon?



Azt gondolom, hogy ez a két felvonásos lendületes és látványos zenés darab segíthet újra felfedezni és megismerni a legendás feltalálót. A musical létrehozásában a szakma hazai kiválóságai vesznek részt. A dalokat Sebestyén Áron jegyzi, a dalszövegekért és a dramaturgiáért Müller Péter Sziámi felel. Mindannyian azért dolgozunk, hogy egy olyan előadást hozzunk létre, ami időtálló, értékadó, különleges és profi.



Mi a darab üzenete?



Bízzunk magunkban és higgyünk az álmainkban, mert így bármit elérhetünk az életben. Teslát is mindig a céljai hajtották előre és a legnehezebb akadályok ellenére sem állt meg.



Ez a maximalizmus önben is megvan?



Abszolúte. Igyekszem erre törekedni. Van, hogy hirtelen lendülettel vágok neki valaminek, aztán nagyon hamar kikerülök belőle.



Mitől függ, hogy egy elvállal-e egy új feladatot?



Főleg olyan csapattal szeretek együtt dolgozni, akik inspirálnak.



Mi lesz a következő fontosabb bemutatója az Operettszínházban?



Hosszú évtizedek után március 20-án mutatjuk be a La Mancha lovagját, amit Vincze Balázs a darab rendező-koreográfusa állít majd színre. Ez a történet egyébként nem más, mint egy mese Don Quijotéról, a búsképű lovagról, aki addig álmodozott egy szebb és jobb világról, amíg elhitte, hogy az valóban létezik.