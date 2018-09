Sütő Enikő úgy érzi, Sting a lelkitársa

Az egykori Fabulon-lányról köztudott, hogy nem átlagos gondolkodású, nyitott a természetfelettire, és régóta fürkészi a lélek rejtelmeit.

Minden bizonnyal az idei marad az egyik legemlékezetesebb születésnapja Sütő Enikőnek, aki Rómában találkozott és privátban cseveghetett szellemi vezetőjével, Stinggel.

Nem sok celebért van oda, és nem is egy rajongó típus az egykori Fabulon-lány, aki ezt nem is titkolja. Egy sztár azonban számára is létezik a vi­lágon, akire régóta felnéz, aki pedig nem más, mint Sting. Enikő ugyanis úgy érzi, hogy igazi lelki társak a 66 esztendős ír világ­sztárral.

Mint tudott, Sting anno, a jó­ga világába csöppenve, először csak fizikálisan, majd mentálisan és spirituálisan is fejlődött, ami egy teljes életmódváltáshoz ve­zetett. Feleségével, a brit jógaoktatóval és színésznővel, Trudie Stylerrel ugyanis egyre természet- és egészségtudatosabbak lettek. Évekkel ezelőtt egy hatalmas olasz birtokot is vettek, ahol bioalapanyagokat termelnek, hogy így kizárólag egészséges ételekhez jussanak. De a szexualitásban is átformálódott a gondolkodásuk, és a zenész már a 80-as években a spirituális vonalat kö­vette ebben is, és tabuk nélkül me­sélt róla, hogy csak az órákig tartó együttlétekben hisz. Számára a tantra szex a feleségével való tökéletes összhang megteremtője.

Sütő Enikőről is köztudott, hogy nem átlagos gondolkodású, nyitott a természetfelettire, és régóta fürkészi a lélek rejtelmeit. Rendszeresen elvonul a természetbe, amikor úgy érzi, a világ, amiben él, sokat kivesz belőle. Ilyenkor erdei meditációs táborokban építi újra a lelkét, ahol belső utazásokat tesz, és ahol a természet közelsége és a szeretet mozgatórugója a gyógyír.

A sors pedig összehozta a két spirituális hírességet, s Enikő és Sting személyes találkozása óta a kapcsolat és a kölcsönös szimpátia is kialakult köztük.

Meg kell mondjam, nem va­gyok egy celebfan, csak elfogadom, hogy vannak, és elismerem, hogy van közülük, aki zseniális zenész. De Sting számomra más. Majdnem minden itthoni koncertjén ott voltam, és abszolút érzem, hogy mennyire egyforma gondolkodású velem. Tudom, hogy ugyanúgy vélekedik az emberiségről, ahogy én, és hogy elhivatottan, a művészetén át próbálja kifejezni ma­gát. Ő egy csoda számomra, egy igazi szellemi vezér, akivel spirituális úton érzek rokonságot – mondta a Borsnak Enikő, akinek születésnapi ajándék volt a nagy találkozás.

Egy véletlen folytán, Rómában találkoztam vele. A délelőtti órákban futottunk össze és egy nagyon közvetlen, rettentően helyes párbeszéd alakult ki köztünk annak ellenére is, hogy egyébként na­gyon védik, legfőképp a zenésztársai. De az univerzum is így szervezte, hogy nekünk találkoznunk és beszélnünk kellett, ráadásul pont a születésnapi utamon – vélekedett a modell, aki fotózkodott is Stinggel, és a közösségi oldalán is megosztotta a felejthetetlen élményt.

Borítókép: Facebook