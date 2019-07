Soha nem buliztak még ennyien a Balaton Soundon

Szerdától vasárnapig összesen 172 ezren voltak kint, a szombati nap pedig teltházat hozott.

A Balaton Soundon az eddiginél is nagyobb hangsúlyt kaptak a prémiumszolgáltatások: idén például négy VIP-helyszín várta a látogatókat – emlékeztetett Fülöp Zoltán főszervező a fesztivál közleményében.

A rendezvény másik főszervezője, Lobenwein Norbert azt emelte ki, hogy sikerrel debütált a fesztivál új helyszíne, a The Club, ahol jól érzékelhető volt az underground elektronikus zene reneszánsza: mások mellett Marco Carola, Matador és Hernan Cattaneo szettjeit élvezhette itt a közönség.

Az elektronikus zenei szcéna legnagyobbjai mellett idén nagy arányban képviseltették magukat az úgynevezett urban music előadói, mint például Future, Denzel Curry vagy a Designer; a szervezők kiemelték továbbá az Elrow, Paul Kalkbrenner, Claptone, a Chainsmokers, valamint a Marshmello fellépését is.

A közlemény emlékeztet arra, hogy

a környezettudatos programok részeként idén faültetési program indult, melynek keretében Zamárdi minden évben 10 fát kap a Balaton Soundtól. Az idei faültetésen – hazai sztárok mellett – Armin van Buuren is részt vett.

Egy élhetőbb bolygóért kampányolt a CauseArt Platform kampánynagykövete, a Chainsmokers DJ duó a Balaton Sound támogatásával. A fesztivál visszatérő fellépői, Andrew Taggart és Alex Pall másodszor állt a CauseArt Platform mellé: 2018-ban az értő olvasásért emeltek szót, idén a fenntartható fejlődés fontosságára hívják fel a figyelmet.

A tavalyi sikerre tekintettel folytatódott a biztonságos fesztiválozást célzó Safety First program. A szervezők kétszer annyi, csaknem 80 önkéntest vontak be, köztük külföldieket is. Az újdonságok közé tartozott a Balaton Sound applikáción belül létrehozott új funkció, a SoundWatch, amelynek segítségével a fesztiválozók a térképen láthatták, hol található a hozzájuk legközelebbi Safety First pont, de közvetlenül is kérhettek segítséget.

A jövő évi Balaton Soundot 2020. július 8-tól 12-ig tartják meg Zamárdiban – közölték a szervezők.