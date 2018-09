Seprenyi László néha már randizgat

A Barátok közt színésze nem keresi görcsösen az igazit.

A színész szakítása után mélypontra került, de most mintha kicserélték volna. Ismét több időt tölt a családjával, és ha nem is keresi görcsösen az igazit, újra van kedve ismerkedni – írja a hot! cikke alapján a Vasárnap Reggel.

Az emberek többségéhez hasonlóan Laci is nehezen ismeri be, hogy időnként – a belső bizonytalansága miatt – folyamatos harcban áll önmagával, és hatalmas feszültség lakozik a lelke mélyén. Szerencsére idejében észrevette az intő jeleket, és nyomban el is döntötte, hogy változtatni szeretne az életén.

– Nagyjából egy éve már annak, hogy próbálom pozitívabban látni a mindennapok kihívásait. Sokat köszönhetek a körülöttem lévő emberek empátiájának. Azzal, hogy ők elfogadnak, én is jobban viszonyulok saját magamhoz – kezdte a színész, és elmondta azt is, hogy mostanában pozitívabban telnek a napjai.

A sztár lassan egy éve él szingliként, de elhatározta, hogy először a saját lelkét teszi rendbe, és csak ezután kötelezi el magát újra egy komoly kapcsolatban.

– Nem zárkózom el egy új szerelemtől, néha már randizgatok is, de úgy gondolom, majd jön, aminek jönnie kell. Nem ragaszkodom görcsösen ahhoz, hogy legyen mellettem valaki – magyarázta a színész.

Laci cseppet sem érzi magányosnak magát, hiszen mostanában újra rengeteg időt tölt a szeretteivel. Sőt, a nővérével közös vállalkozásba is kezdett, háttérbe szorítva a színházi munkákat.

– Rá kellett jönnöm, hogy a családom a legfontosabb az életemben. Hála az égnek, viszonylag sokat vagyunk együtt. Nem voltam letargikus hangulatban a jelenet forgatása miatt, amelyben Csórics Balázs karaktere elhunyt, de elgondolkodtam azon, hogy az én szeretteim is elmennek egyszer, és soha többé nem látom őket. Azóta még inkább igyekszem minden percet kihasználni, amit velük tölthetek! – mesélte a színész, akit a Barátok közt egyik drámai jelenete gondolkodtatott el, hogy mi a fontossági sorrend.