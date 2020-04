Rekord áron kelt el Leslie Mandoki gitárja a TV2 jótékonysági árverésén

Az úgynevezett piaci ár több mint tízszeresét fizette valaki azért a hangszerért, amelyet a Mandoki Soulmates 8 világsztárja írt alá.

Az úgynevezett piaci ár több mint tízszereséért kelt el az a különleges gitár, amelyet a világhírű zenész és producer, Leslie Mandoki bocsátott a TV2 jótékonysági árverésére. A befolyt összeggel azokat szeretné támogatni, akik folyamatosan a koronavírus ellen küzdenek – írja az Origo.

A Mandoki Soulmates 8 világsztárja írta alá azt a különleges gitárt, amelyet a világhírű magyar zenész, Leslie Mandoki bocsátott árverésre a hét elején, és ami egy ilyen típusú hangszer piaci árának tízszereséért, 5 millió forintért kelt el péntek délben. Az aukción befolyt összeget ahhoz a pénzhez teszik majd hozzá, ami a TV2 Neked énekelek című adománygyűjtő műsorában jött össze. A pénzzel azokat támogatják, akik folyamatosan a koronavírus ellen küzdenek. Egyébként

a leütési ár rekordnak számít a Magyarországon elárverezett gitárok között, és Leslie Mandoki azoknak szánja a pénzt, akik a járvány alatt a legtöbbet teszik embertársaikért.

A TV2 Neked énekelek című, múlt vasárnapi gálaműsorában Magyarország legnépszerűbb előadói és sportolói fogtak össze, hogy egy műsor keretében tisztelegjenek az egészségügyi dolgozók és azok áldozatos munkája előtt, akik a járvány idején is végzik a feladataikat. Otthonukból jelentkeztek be és énekeltek az előadóművészek, népszerű sportolók. És olyan magyar sztárok is részt vettek a műsorban, akik a világ számos pontjáról videóüzenetben csatlakoztak a kezdeményezéshez.

A gitár leütési árát a Nicsak, ki vagyok című műsor vasárnap esti döntőjében jelentették be. Leslie Mandoki élő videóban jelentkezett a műsorban, ahol elmondta: „ez egy nagy öröm számunkra, és nagy szeretettel ajánlottuk fel a nézőknek, hogy ezzel is tudjunk segíteni, ugyanis ez egy vészterhes idő, amit átélünk, drámai fordulatok mindannyiunk életében, és ezért nagyon fontos, hogy mi művészek, akik tulajdonképpen a közönségünk szeretetéből élünk, most valamit visszaadjunk ebből a tiszteletből, szeretetből. Mi művészek tudjuk, hogy ilyen momentumokban feladatunk van, felelősségünk van. És a felelősségvállalást és alkotást nem lehet karanténba tenni, akkor is, ha most mindannyian Londonban, New Yorkban, Los Angelesben és itt Münchenben, a Starnbergi-tó mellett is izolációban vagyunk. De éppen ezért a felelősség a közönséggel szemben sokkal erősebben érezhető. Most nem tudunk kint lenni a színpadon, ezért nagyon fontos, hogy a széthúzás ellen és az összetartásért emeljük fel a szavunkat mi zenészek, mert ezt csak együtt, összetartva fogjuk átvészelni.”

Till Attila megkérdezte tőle, milyen sorsot szán a gitárnak, amire a világhírű zenész azt mondta, „természetesen nagy öröm lenne, ha valaki ezen játszana is, de ha csak fel akarja akasztani a szobája falára, akkor ez egy nagyon értékes emlék”.

Borítókép: Leslie Mandoki (Mándoki László) magyar származású német zenész, producer és rendező a Bertelsmann német médiakonszern 2019-es estélyén Berlinben 2019. szeptember 12-én.