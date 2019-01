Pálinkával, Aréna-koncerttel, rendhagyó lemezzel jubilál a Magna Cum Laude

Február 15-én tartja 20 éves születésnapi koncertjét Mező Misiék együttese.

„Hússzal ezelőtt érkeztem…” – kezdi sorait az emblematikus sláger, a Vidéki sanzon. Karrierjének két évtizedes jubileumát, különlegesnek ígérkező téli mulatsággal ünnepli a Magna Cum Laude zenekar 2019. február 15-én, a Papp László Budapest Sportarénában. 20 év, rengeteg küzdelem, tagcserék, nagylemezek, klipek és koncertek százai: ez fémjelzi a Mező Misi, Szabó Tibi, Kara Misa alkotta eredeti formációt. Lesták Marci billentyűs és Török Máté dobos is évek óta stabil tagjai a csapatnak.

Az 1999-ben alakult zenekar már első kislemezeivel üstökösként robbant be a zenei köztudatba és azóta is töretlenül halmozza sikereit. A banda máig Gyulát tekinti otthonának, az itteni próbateremből indulva jutottak el a nagyszínpadokig és a határon túlra is. „Hazabeszél” tehát a jubileumi album is, mely igazi kuriózumnak ígérkezik:

a Gyulai HÚSZfeldolgozó című, rendhagyó válogatáslemezen hazai előadók Magna-átiratai hallhatók.

A február 15-i, születésnapi Aréna-koncert a zenekar pályafutásán átívelő nagykoncert lesz, ahol újabb dalok mellett elhangzanak a régi nagy slágerek is (Vidéki sanzon, Pálinka dal, Színezd újra, Köszönet stb). Az egy korábbi nagy sikerű hagyományt is újra éleszt: újra vidéki hangulatot varázsol Budapest szívébe. Érdemes lesz minél korábban érkezni a helyszínre, mert a külső udvaron disznótoros és pálinkakóstoló alapozza majd meg a koncertet.

