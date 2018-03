Növényi: Néha még magamnak is tudok meglepetést okozni

Az utóbbi időszak testileg lelkileg megviselte a Növényi Norbertet, de ő nem adja fel: 60 évesen pankrátornak áll.

A volt sportoló és színész nemrég bordasérülést szenvedett leendő ellenfelétől. A pankrátor Makai Renátóval ugyan majd csak május 26-án, a Vendetta-gálán találkoznak majd, ám előtte mégis összebalhéztak. Épp szerződést kötöttek, amikor Makai az asztalhoz csapta Növényit, aki bordasérülést szenvedett, ennek ellenére nem hátrál meg –írja a Lokál.

„Májusban hatvanegy éves leszek, így nem tartom valószínűnek, hogy még egy ilyen kihívást elvállaljak, de azért néha még magamnak is tudok meglepetést okozni. Arra például nagyon büszke vagyok, hogy 56 évesen grapplingben (a brazil jiu jitsu a judó és a birkózás keveréke) még világbajnok lettem.” -mondta a lapnak a birkózásban az 1980-as moszkvai olimpián aranyérmet szerzett Növényi, aki a birkózás és a grappling mellett kick-boxban és MMA-ban (kevert harcművészet) is sikereket ért el.

„Most mindennap edzek, és már alig várom, hogy vége legyen. De azért tudni kell, hogy a pankráció egy show: bár beviszünk ütéseket-rúgásokat, de azért nem úgy, mint az MMA-nál.

Ettől függetlenül komolyan meg lehet sérülni. Nem volt kellemes, amikor Makai az asztalra vágott, meg is sérült a bordám, de majd a nagy összecsapásunkon visszaadom neki.

Fontos azért, hogy vigyázzunk is egymásra, mert egy rossz ugrás akár maradandó károsodást is okozhat, ez sajnos benne van a pakliban.” – magyarázta a lapnak Növényi, aki a felkészülés mellett önéletrajzi és verseskötetén is dolgozik.

Ez azonban nem könnyű, bordasérülése mellett ugyanis immár nyolcadik éve húzódó bírósági ügyével is foglalkoznia kell, ahol hetedrendű vádlott. A vádirat szerint fiktív, gyümölcskereskedelemmel foglalkozó cégeket működtetett, Növényi viszont azt mondja: semmi köze nem volt a dologhoz, csupán reklámarca volt a cégnek.

„Nagyon sok károm ebből az ügyből. Elvették az olimpiai járadékomat, több tisztségről le kellett mondanom, nem hívnak filmes castingokra, elmentek az üzletfeleim, a bankkal is harcolni kellett és elárverezték a házunkat. Azóta albérletben élünk, de az sem egyszerű, nem mindig tudtuk fizetni a terheket.

Az elmúlt két évben öt helyre költöztem a családommal. Volt, amikor a villanyomat kapcsolták ki. Senki meg nem kérdezte, hogy miből etetem a gyerekemet, vagy hogy tudunk egyáltalán megélni.

A párommal is kiszúrtam, mert felépített magának egy életet, egy munkát, majd a költözések után máshol újra kellett kezdenie mindent. De én biztos vagyok benne, hogy fel fogunk állni a padlóról és csak egy rossz emlék marad ez az egész ügy.” – mondta a Lokálnak bizakodva Növényi.

Borítókép: MTI / Kovács Tamás