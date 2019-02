Nanushka újra visszatért New Yorkba

A bemutató idén több különlegességet is tartogat.

Február nyolcadikán reggel a New York-i Fashion Weeken debütál Nanushka 2019-es őszi-téli kollekciója. A bemutató idén több különlegességet is tartogat, az egyik ezek közül, hogy a magyar divattervező nem csak női, de férfi kollekcióval is jelentkezik a világ egyik legelismertebb divateseményén – írja a Borsonline.

Újra meghívást kapott a divatvilág elit köreibe Nanushka. A magyar divattervező, Sándor Szandra őszi bemutatója után visszatér New Yorkba, hogy ismét elkápráztassa a divat szerelmeseit. Ahogy arról már korábban a Bors beszámolt, a Nanushka márka hatalmas sikert ért el az őszi New York Fashion Weeken, így nem meglepő, hogy Sándor Szandra újra megmutathatja kreációit a nagy közönségnek.

Ez alkalommal Nanushka stúdiója egy hetvenes évekbeli lakássá változik, ahol a sztármodellek és a Matcha bár mellett a tervek szerint egy meglepetés előadás teszi még különlegesebbé az eseményt. Sőt! A Bors információ szerint a magyar tervező mellett az egyik legismertebb magyar modell, Mihalik Enikő is feltűnik majd, aki élőben jelentkezik be az egyedi divatbemutatóról.