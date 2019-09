L.L. Junior apósa: Mindannyian összeroppantunk

View this post on Instagram

Felszállt a mennybe a kisangyalom…Nem tudok megszólalni . Sajnos igaz a hír. Dávidkám tegnap elköltözött az úrhoz . Két héttel a 4. Szulinapja előtt . Köszönöm a részvét nyilvánításokat, elnézést, de nem szeretnék erről bárkinek is bármit mondani. Képtelen vagyok ra. Bízom a magyar igazságszolgáltatásban. Kérem a sajtó munkatársait hogy ne hívjanak engem. Jogi képviseletemet továbbra is , barátom, Dr Mester Csaba látja el és természetesen megtesszük a jogi lépéseket . Köszönöm mindenkinek az együttérzésèt. De most erősnek kell lennem mert fel kell neveljem Lacikámat…Nincsenek szavak !!!