Közös horgászatot tervez Reviczky Gábor és Schmied Zoltán

A két színész több mint két évtizede találkozott először, ám csak a mostani munkájuk kapcsán ismerték meg egymást közelebbről.

A dzsungel könyve című musicalben, amelyben Gábor kezdettől az egyik főszerepet, Balut alakította, több mint húsz évvel ezelőtt a fiatal Zoltán a tánckar tagja volt. Ám a két színész csak az RTL Klub sikersorozata, A mi kis falunk sorozat indulása óta dolgozik szorosan együtt – olvasható a Hot összeállítása alapján készült Vasárnap Reggel cikkében.

Csoportos szereplőként kétszáz estén át léptem fel A dzsungel könyvében – emlékezett Zoltán. Gábor játékát már akkoriban is szerettem nézni. Most a tévésorozat sodort minket közel, és nemcsak szakmailag, de emberileg is kialakult köztünk a jó kapcsolat. Kifejezetten élvezem a közös munkát, előre örülök, ha tudom, hogy aznap vele lesz jelenetem. Arra nincs idő, hogy forgatás után sörözzünk, más az életünk, az érdeklődésünk, az időbeosztásunk. Ám ha szünetekben a horgászatról, híres színészekről szto­ri­zik, azt imádom hallgatni! Örülök, hogy ő a filmbeli apám, sokat tanulok tőle szakmailag. Egyszer megtaníthatna horgászni is! – nevetett a papot alakító színművész.

Amikor majmokat meg farkasokat játszott a musicalben, már akkor láttam rajta, mennyire tehetséges – magyarázta Reviczky Gábor. Most hogy együtt dolgozunk, folyamatosan ezt tapasztalom, ráadásul nagyon jó energiákat bocsát ki; nem is lehetett volna belőle más, csak színész.

A jelenleg a negyedik évadánál tartó sorozatban az állatorvos apa folyton meg akarja házasítani katolikus pap fiát, mert unokát szeretne. A fiú ellenáll – csak a történet íróin múlik, hogy meddig.

Ez a pap együtt lakik az édesapjával, én viszont kétéves voltam, amikor a szüleim elváltak – mondta Zoli. – Apu azóta is külföldön él, ám jól alakult a kapcsolatunk, gyakran beszélünk telefonon, néha találkozunk is. Van egy nevelőapám is, akivel szintén jóban vagyok, bár vele inkább haveri a viszonyom. Én is szülő vagyok már, egy 11 éves kisfiú és egy 7 éves kislány papája. Nagyon sokat dolgozom, de a gyerekeimmel igyekszem elegendő minőségi időt tölteni. Boldizsárral nincsenek kifejezett apa-fia programjaink, viszont nagyon szeretünk együtt lenni, és bármit meg tudunk beszélni. Remélem, ez később is így marad.

Pajkaszeg állatorvosához a falusiak emberi ügyekben is gyakran fordulnak tanácsért. Gábor szerint ez a faramuci helyzet és a fiával való viszonya igazi humorforrás.

A doktoré csak akkor tud jó szereppé válni, ha minden beteg élőlényt ő kezel a faluban – állította Gábor. – Zolival nagyon szeretek együtt játszani. Az összes jelenet, amiben az ő papi mivoltát piszkálom, a kedvencem, kivétel nélkül! Jól kijövünk, egyszer szívesen elvinném magammal horgászni is, csak hogy megmutassam, mi abban a jó. A saját fiammal, Zsomborral évek óta rendszeresen járunk ki a Dunára. Bár ő masszőrként dolgozik, úgy megszerettettem vele a horgászatot, hogy mindig szívesen tart velem. Talán egyszer Zolival is sikerül.

Gábor négyéves korában fogott először pecabotot, tatabányai családjából ő volt az egyetlen, aki kijárt az Által-érre. A szenvedélye több mint hatvan éve nem csitul: két kollégájával, Trokán Péterrel és Csőre Gáborral olykor még Észak-Európa vizeihez is elutaznak egy-egy pecakörútra. A Horgászat Nagykövete díj büszke birtokosa, néhány évvel ezelőtt még horgász témájú tévéműsort is vezetett.

Tavaly felkérték Zoltánt, hogy egy esküvőn tréfából adja össze a házasulandó párt, de ő végül nemet mondott.

Vissza kellett utasítanom a kedves kérést, mivel én csak filmen játszom papot, az életben viccből sem vállalnék ilyet. A vallás nem áll távol tőlem, görög katolikusként kiskoromban a nagyszüleim gyakran vittek templomba, de nem vagyok gyakorló hívő – mesélte a művész.