Kockánként restaurálták a Vízipók kalandjait

Tanulságai ma is érvényesek, figurái ma is kedvesek. Ennek köszönhető, hogy márciustól a mai gyerekek is megismerkedhetnek az egyik legsikeresebb magyar rajzfilmmel, a Vízipók-csodapókkal, miután szakemberek újjávarázsolták – írja a Borsonline.

Vajon hányan tudták Magyarországon, hogy létezik nálunk egy apró lény, amely a búvárpókok családjába tartozik, és a víz alatt képes hálót szőni, majd azt levegőbuborékkal feltölteni? Valószínűleg csak néhányan, a rovartan lelkes tudósai ismerték a vízipókot – egészen 1975-ig.

Ekkor ugyanis egycsapásra sztár, majd nemzedékek – gyerekek és felnőttek – kedvence lett a Vízipók-csodapók című rajzfilmnek köszönhetően. Ezért örömhír, hogy a mese egész estés változatát – amelyet egykor több mint egymillióan néztek meg – felújították, és hamarosan bemutatják.

A rajzfilmsorozat, majd az 1983-as moziverzió a mesés ismeretterjesztés iskolapéldája volt, sikerét elsősorban a kedves figuráknak köszönhette, amelyeknek a korszak ki­emelkedő színészei kölcsönözték a hangjukat. Harkányi Endre, aki Keresztespók hangját adta, ma is jó szívvel emlékszik vissza erre a munkájára.

Nagyon szimpatikus és tanulságos a sorozat és a mozifilm is a gyerekek számára, örültem, hogy részt vehettem benne, és hogy ilyen nagy karriert futott be – mesélte lapunknak a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. – Nem volt nehéz munka, pedig előtte soha nem szinkronizáltam álla­tokat, és ez eleinte furcsa is volt, de aztán rájöttünk, hogy az egyébként tehetséges alkotók által megrajzolt élőlények rendkívül szellemesek és emberiek, és így nem volt nehéz a közelükbe férkőzni.

A felújított változatot gyártó Kecskemétfilm Kft. gyártásvezetője, Vécsy Veronika a Borsnak mesélt a Vízipók történetéről.

A felújítás évek óta napirenden volt, mert sok kedvező visszajelzést kaptunk az akkori gyermek, most már felnőtt nézőktől. Ráadásul nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is népszerű volt a film – mondta a Borsnak a gyártásvezető, aki a régi képsorok aprólékos felújításáról is beszélt. – A kép és a hang restaurálása, felújítása mintegy nyolc hónapot vett igénybe. A felújított változat az eredetivel azonos tartalmú, nem kellett új rajzokat gyártani.

A beszkennelt több mint 112 képkockát kézzel retusálták, ami rengeteg időt emésztett fel. Egy-egy képkocka retusálása olykor órákig is eltartott, de még ekkor sem volt tökéletes az eredmény.

A restaurálást a képi anyag fényezése követte, mivel a restaurálás utáni vetítésen egy színtelen, kifakult filmet láttunk. A jelenetről jelenetre történő fényezéshez, színkorrekcióhoz a megmaradt eredeti színes celluloidrajzokat és háttereket használták fel segítségként. Ezt követte a hang restaurálása, a sérült zenei anyagok javítása, majd a keverés. Végül a digitális kópiák gyártásával fejeződött be a felújítás, restaurálás.

Nem bízott a sikerben a német forgalmazó A Vízipók és barátja, a Keresztespók kalandjainak első epizódjára egy német forgalmazó még azt mondta, hogy ezekkel a csúnya kisállatokkal lehetetlen lesz sikert elérni. Végül a sorozatból három évad készült, és 1974 és 1985 között futott a tévében, illetve megszületett a most felújított film is, vagyis kiderült, hogy a gyerekek fogékonyak a csúnyácska élőlények világára, sőt megszerették a figurákat. Az első két szériát a budapesti Pannónia Filmstúdióban készítették, majd a Kecskemétfilm Kft. vette át a harmadik széria elkészítését.

Borítókép: Harkányi Endre színész a Hogy volt!? című tv-műsor felvételén, az MTVA Kunigunda utcai gyártóbázisának 7-es stúdiójában.