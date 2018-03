Két új énekhanggal erősít az M2 népszerű ifjúsági sorozata

Tóth Andi a Holnap tali! Larájaként, Kováts Vera pedig Míraként lesz látható a március 19-én induló ötödik évadban.

A Holnap tali! című sorozat szereplőgárdája két új, friss énekhanggal és személyiséggel erősít. Tóth Andi legutóbb a Válótársakban játszotta Scherer Péter és Balsai Móni lányát, most viszont szerepelhet és énekelhet egyszerre – írja az origo.hu.

„Nagyon örültem, hogy felkértek Lara szerepére. A SunCity – Holnap tali!-musical óta érdekel a sorozat, többek között azért, mert az előadásban két dalomat is játsszák. Nekem egyébként ez új kihívás, hiszen tiniknek szól a sorozat. Emellett örülök annak is, hogy a színészi és énekesi ambícióimat is kiélhetem. Izgalmas a forgatás, mindenki nagyon aranyos és kedves, jó lesz„ – mondta az első forgatási napja után.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ezzel a sorozat a zenei vonal erősítésére is rákapcsolt, hiszen Kovács Gyopár, Benji, Patocska Olivér, Johnny K. Palmer mellett már Andit is hallhatjuk majd énekelni a Holnap Tali! sorozatban. Látható még Szabó Győző, Csonka András, Pavletits Béla, Szabó Erika, Erdélyi Timea, és a stáb időközben Szatmári Attila és Juhász Levente személyében a SunCity musical színészeivel is kiegészült.

Az ötödik évad március 19-én napi online részekkel indul, péntek esténként pedig 50 perces Holnap talit láthatnak a nézők az M2 Petőfi TV műsorán.