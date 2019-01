Két új csatornával erősít a TV2 Csoport

Február 17-én Dallas-maratonnal startol a Jocky TV, a Moziverzum csatornán pedig a Transformers: Az utolsó lovag című filmet vetítik.

Az újabb bővítésnek köszönhetően a cégcsoport hamarosan 14 csatornás portfólióval rendelkezik majd.

A Jocky TV reggel 08:00-tól indul a Dallas: Ahogy kezdődött c. filmmel, melyet 10 epizódos Dallas maraton követ. Ezen a napon debütál 19:00-tól a Moziverzum, a vadonatúj prémium filmcsatorna is, rögtön egy országos TV premierrel, a Transformers: Az utolsó lovag c. filmmel.

A Jocky TV február 17-től 24 órás műsorkínálattal várja a klasszikus sorozatok kedvelőit. A sorozatcsatornán rég nem látott kedvencek, ismerős arcok és számos országos premier szórakoztatja majd a műfaj szerelmeseit.

A jól ismert közönségkedvencek közül a Dallas, A klinika, A hegyi doktor – újra rendel, Robbie, a fóka, Katie Fforde: Álom és szerelem filmjei, az Álomhajó, Brown atya és Walker, a texasi kopó is érkezik.

Emellett országos TV premier epizódokkal jönnek például a Rosamunde Pilcher filmek és a Te szent ég című sorozat is.

A Jocky TV-n Csankó Zoltán, a Dallas Bobbyjának magyar hangja kalauzolja majd a nézőket a műsorok között. Jocky TV, már csak a neve miatt is!

A Mozi+ sikere után, a Jocky TV indulásával egy napon a Moziverzum, a prémium filmcsatorna is elrajtol – külföldi és magyar sikerfilmek, klasszikusok, díjnyertes alkotások és országos premierek a nap 24 órájában.

A Moziverzum olyan vígjáték, akció, sci-fi, dráma és családi mozi kínálattal várja a filmrajongókat, mint például A kis kedvencek titkos élete, a Bridget Jones babát vár, a Feledés, a Lucy, a Mennyei királyság, az Aloha vagy a Jurassic World.

Az országos TV premierek sorát a Transformers: Az utolsó lovag című sci-fi mellett, pedig például az őrült tudós legendáját feldolgozó, Victor Frankenstein c. alkotás is erősíti, amelyben többek között a Harry Potterből ismert Daniel Radcliffe is feltűnik. A Moziverzum csatornahangja Kautzky Armand lesz.

A Jocky TV és a Moziverzum február 17-től elérhető lesz a DIGI és az Invitel hálózatain. További szolgáltatókkal is folynak tárgyalások, amelyek eredményeként egyre szélesebb körben lesz elérhető a két csatorna.