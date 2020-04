Jól viseli a karantént Bay Éva és férje

37 éve él boldog házasságban Bay Éva és férje, Marczali László. A pár sok mindent megélt ez alatt, de a féltékenység sosem ütötte fel a fejét a kapcsolatukban. Most közösen mesélnek arról, hogyan változott meg a kapcsolatuk az elmúlt időszakban.

Bay Éva nemrégiben 18 kilót adott le egy gyógynövény keveréknek köszönhetően, ami sok területen megváltoztatta az életét. A tévésre a párja szerint a fogyás óta rá sem lehet ismerni, és nem csak a külseje változott meg.

„Nagy teljesítmény Évától, hogy lefogyott, de tőlem még nagyobb, hogy elviselem azóta is. Azóta zsizseg mindenen, rengeteg energiája van, hamarabb ott terem mindenhol, semmit nem hagy nekem megoldani” – kezdte nevetve László.

„Mindig azt mondogatta Éva, hogy milyen jó lenne, ha akkora férje lenne, mint Bud Spencer, mert akkor plusz kilókkal is vékonynak tűnne, de ez nem jött be neki. Én a 70-es évek óta ugyanannyi kiló vagyok, és a sportnak köszönhetően izmos a testalkatom… De nekem Éva mindenhogy tetszett, akkor is, mikor ducibb volt! Persze nagyon tetszik, hogy újra olyan az alakja, mint amilyen 40 éves korában” – mesélte tréfásan az operatőr.

„Azért én nagyon boldog vagyok, hogy sikerült lefogynom, és igazából Laci is folyton dicsér, és bókol azóta. Valójában, köztünk mindig megvolt a kémia, és arról se feledkezzünk meg, hogy régen én is jó csaj voltam, szóval egyikünknek sem volt oka féltékenységre”

– vette át a szót Bay Éva.

„37 éve vagyunk együtt, de sosem veszekedtünk, mindig nagy szeretetben éltünk. Mióta nyugdíjasok vagyunk, még többet vagyunk együtt, most pedig a karantén miatt tényleg minden percet egymással töltünk. Hazugság lenne azt állítani, hogy néha nem megyünk egymás agyára, de igazából nagyon jól bírjuk. Laci minden délelőtt leszökik a házunk aljában kialakított edzőhelyre, de nincs szerencséje, mert oda is utánamegyek. Én tornázom, szobabiciklizem, és teszek róla, nehogy unatkozzon” – tette hozzá nevetve a tévés, aki szerint ezeket a nehéz napokat csakis humorral lehet túlélni.

„Minden nap röhögünk valamin, kis poénokon, bármin, máshogy megőrülnénk. Voltak már nehéz időszakok az életünkben, most ez is olyan, de tudom, hogy túl leszünk rajta”

− fogalmazott a tévés.

„Amikor megszületett a fiunk, Laci majd egy hónapra külföldre utazott dolgozni. Ottmaradtam egyedül egy újszülöttel, ráadásul akkor még a technika sem volt ilyen fejlett, napi egyszer tudtunk csak telefonálni” – emlékezett vissza Éva.