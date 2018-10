Ismét színre lépnek a lakótelep vagányai, a Susogós Mackók

Október 20-tól vadonatúj részekkel tér vissza a Comedy Central kultsorozata.

Ez hihetetlen! Miközben a legtöbb medve a téli álomra készül, a Susogós Mackók most újfent akcióba lendülnek! A telepen jó a kedv, ott lakik a barna medv… – rappeli ütemesen Brandon, a lakótelep legvagányabb medvéje, aki hű társával, az elmés meglátásokban sosem szűkölködő Sanyával együtt visszatér a Comedy Central képernyőjére. Az ország kedvenc szőrmókjai október 20-tól vadonatúj részekkel veszik kezelésbe az őszi fáradtságtól szenvedő nézőket, hogy együtt szabadítsák ki a nevetés befőttjeit a spájzból.

A Comedy Central saját gyártású minisorozata a csatorna indulása óta szórakoztat minket, nem csoda, hogy a két kultikus főszereplő, Brendon és Sanya rengeteg rajongót szerzett magának. Csakhogy az elmúlt időszakban sajnos nélkülöznünk kellett a Futrinka utcai lakótelep vagányait, de ennek most szerencsére vége: a Susogós Mackók még a korábbiaknál is abszurdabb új epizódokkal térnek vissza a képernyőre, már, ha ez egyáltalán lehetséges. Egyperces szösszeneteiket október 20-tól napi több alkalommal – 18.00, 20.00 és 22.00 tájékán biztosan – el lehet majd csípni a Comedy-n.

A kisebb ráncfelvarráson átesett bábok ezúttal is Sárkány Katalin bábtervező művész keze nyomát dicsérik. A lakótelep két különös és bájos figuráját ismét Mogács Dániel (Brendon) és Veres András (Sanya) kelti életre. Kovács András Péter (KAP) kreatív irányítása mellett a jelenetek szerzői a Fehér-testvérek, Gáspár és Boldizsár voltak.

A húsz új epizódot tartalmazó évadban természetesen visszatérnek a mackók régi haverjai is: többek között feltűnik Kozsó, a műszerfalról szalajtott bólogatós tacskó; Józsi, a részeges ördög; és Majom, a világ egyik legőrültebb elméje. Emellett eddig sosem látott sztárvendégek is várhatók, továbbá magukról a macikról is sok újat megtudhatunk. Mostani kalandjaikból többek között az is kiderül, hogy Sanyát milyen érzelmi szálak kötik a necchálós atlétájához…

Bárki követheti a macikat a Facebookon is. A rajongók a Comedy Central oldala mellett, immár a Susogós Mackók saját online csatornáján is számíthatnak plusz tartalmakra. A csatorna tízéves szülinapja mellett például a macik sem mentek el szó nélkül: https://www.facebook.com/ComedyCentralMo/videos/344954629657126/.

Borítókép és fotó: Comedy Central