Humorral átszőtt dallamokkal jelentkezik a Wakachuka

A győri zenekar szerint ez az eddigi legkiforrottabb anyaguk, amelyet elsőként Budapesten mutat be a zenekar, január 9-én a Szimpla Kertben.

A négy, finom humorral átszőtt dal között van latin fiesztába csomagolt társadalomkritika, elképzelt hajnali filmburleszk vagy épp kuplé hangulatú felnőtt mese. A dalok karakterét továbbra is Szilágyi Balázs szerzői munkája határozza meg. A megszólalás az eddigiekhez képest jóval átgondoltabb és letisztultabb.

A négy dal négy különböző hangulatot közvetít, amelyek szinte filmszerűen bomlanak ki előttünk: látjuk a hajnali forgatagba olvadó Marilyn-t vagy a kiégett kandeláberekkel szegélyezett, teliholddal megvilágított utcákat. Szövegcentrikusság, változatosság, finom humor jellemzi az új Wakachuka kislemezt.

„Az elmúlt időszakban az új megszólalásunkon dolgoztunk. Több verzióban is elkészítettünk egy-egy új dalt, mire elérték a végleges formájukat. Ez a kislemez az utóbbi egy év munkájának lenyomata; ezzel ki is jelöltük az új irányt, amit folytatni szeretnénk.”

– fogalmazta meg Szilágyi Balázs

Az MR2 Petőfi Rádió egy korábbi dalszövegírói pályázatán Balázs több dalát is játszották, a Holdbolond szövege pedig bekerült a legjobbak közé, amit ennek apropóján a Petőfi TV-n is bemutattak. A lemez legdinamikusabb dala a metaforákkal, nyelvi játékossággal alaposan megtámogatott Holdbolond lett, amelyhez klip is készült.