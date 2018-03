Hosszú Katinka Shane Tusupot nevezte meg edzőjének

Hiába adta be a válókeresetet, úgy tűnik, a munkakapcsolat nem szűnik meg a háromszoros olimpiai bajnok úszónő és férje között. Legalábbis egyelőre.

Bár a pár házasságának megromlása már hetek óta közszájon forgó téma, nemrég az is kiderült, hogy Katinka valóban beadta a válókeresetet férje ellen, így az addigi találgatások beigazolódtak. Ahogy magánéleti válságuk egyre nyilvánvalóbbá vált, a közvéleményt egyre inkább elkezdte foglalkoztatni egy másik kérdés is: az események kihathatnak-e Katinka sportkarrierjére is? A férjével együtt az edzőjétől is megválik-e vagy sem?

Nos, a hírek szerint nem. A Magyar Idők a Magyar Úszó Szövetségtől (MÚSZ) nyert információkra hivatkozva azt írja: néhány napja a Kiemelt edzői program (KEP) ügyében illetékes Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Edzők Társasága érdeklődött a MÚSZ-nál, vajon ki irányítja mostanság Hosszú Katinka szakmai munkáját.

A lap szerint az elektronikus válasz a határidő lejárta előtt másfél órával meg is érkezett: Katinka ebben közölte a meglepő tényt, hogy edzéseit időszakosan Shane Tusup irányítja.

Úgy tűnik tehát, hogy bár a magánéletben útjaik különváltak, a munkakapcsolat egyelőre – ha csak részben is – de megmaradt közöttük. Ám, hogy mit hoz a jövő, az csak Katinka és Shane döntésétől függ.

Borítókép: MTI / Illyés Tibor