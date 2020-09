Híre már megelőzte: raktárkoncert, összefogás a hazai könnyűzenéért

A hazai könnyűzenei ipar támogatására indított koncertsorozat, a Raktárkoncert felvételei már augusztus közepe óta zajlanak. A közönség szeptember 21-étől láthatja teljes egészében a digitálisan közvetített rendezvénysorozatot, de már most óriási az érdeklődés a könnyűzene rajongói részéről. A projektet koordináló Lounge Groupnál hatalmas apparátus dolgozik azon, hogy a projekt bevonuljon minden idők leggrandiózusabb magyarországi koncertjeinek csarnokába.

A különleges, raktárépületekben készült felvételeken közel 200 előadó áll színpadra, köztük zenei legendák, fesztiválzenekarok és a mulatós zene jeles képviselői, egyenként 45 perces koncertet adva. A bulik helyszíni közönség nélkül zajlanak, kizárólag a technikai személyzet jelenlétében rögzítik az előadásokat.

A Raktárkoncertek megvalósításában a Lounge Group szakértői a kezdetektől fogva jelen voltak, hiszen egy ilyen eseménysorozat rendkívüli figyelmet és még több előkészítést követel. Az összetett kommunikációs megoldásokat biztosító ügynökségre azért esett a választás, mert a hazai rendezvényszervezői és kommunikáció ipar meghatározó szereplőjeként képes a rendelkezésre álló forrás hatékony felhasználásával a számtalan csatornán elérni és tájékoztatni a közönséget.

Természetesen egy ilyen léptékű produkcióhoz hatalmas zenei, technikai és műsorszórói stábra is szükség van: a technikai támogatást és közvetítést az Antenna Hungária Zrt. bonyolítja le megannyi, a magyar könnyűzenei iparágban ismert szakmai stábbal.

A Raktárkoncert-felvételek a mindiGO TV alkalmazásában érhetőek el szeptember 21-étől, minden regisztráló számára ingyenesen.

A koncertekről pedig a Lounge Group ügynökségnek köszönhetően számos értékes tartalom válik elérhetővé a produkció weboldalán és közösségi média oldalain.

A Lounge Group a Raktárkoncert-sorozat látványvilágának kialakítása mellett a koncertfelvételek technikai véglegesítésében és kommunikációjában is oroszlánrészt vállal, amelynek köszönhetően a rajongók bepillantást nyerhetnek a legfrissebb kulisszatitkokba.

Az ügynökség már több, hasonló komplex produkciót vitt sikerre a rendezvényes területen. Ilyen volt például az MVM Zenergia első online sugárzott, komolyzenei koncertjének megvalósítása is.

De más hasonló, komplex zenei projektek sem ismeretlenek számukra: korábban például a Szerencsejáték Zrt. szuperkoncertjeit támogatta hasonlóan széles eszközpalettával. Utóbbi projektet nemzetközi elismerésben is részesítették, nyáron a Global Eventex Awards két kategóriában is díjazta, a világ legjobb rendezvényszervezői közé is beválasztották.

A Raktárkoncerttel kapcsolatban szinte mindenki egyetért azzal, hogy a hazai könnyűzenei paletta sokszínűségét új, online platformon bemutató megoldás egyedi a maga nemében és várhatóan a zenerajongóknak is különleges élményt nyújt majd.

Noha világszerte kísérleteznek hasonló megoldásokkal, az innovatív magyarországi módszer egyszerre képes a zeneipar támogatására és a rajongók járványhelyzet-kompatibilis szórakoztatására.

A fellépőkről készült fotók, videók, exkluzív tartalmak és a sztárok folyamatosan bővülő listája a raktarkoncert.hu oldalon és a produkció hivatalos Facebook és Instagram-oldalán tekinthetők meg.

A Raktárkocert-sorozat közel 200 fellépőjéből akik már színpadra léptek: Balázs Fecó, Tóth Gabi, Tóth Vera, Demjén Ferenc, Skorpió, Edda Művek, Neoton Família, Charlie, Tátrai Band, Mobilmánia, Radics Gigi, Török Ádám és a Mini, Zorán, Dinamit, Ganxsta Zolee és a Kartel, Magna Cum Laude, Hobo, Hooligans, Emelet, Besh O Drom, Aurevoir, Rúzsa Magdi, Keresztes Ildikó.

Borítókép: Balázs Fecó fellépése