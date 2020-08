Gyermeket vár Márton Anita

Anyai örömök elé néz a világbajnok súlylökő.

A magyar atlétika első világbajnoka csütörtökön sajtótájékoztatón jelentette be, hogy februárra várják férjével, Tajti Zsolttal első gyermeküket, egy kislányt.

„Izgalmas időszak elé nézünk és meglátjuk, hogyan folytatódik tovább a jövőnk. Nagyon várjuk a jövő évi olimpiát, hiszen ettől függetlenül jelenleg úgy tervezem, hogy megpróbálok felkészülni a játékokra, ha minden rendben lesz és a lehetőségek is adottak lesznek”

– nyilatkozta a négy évvel ezelőtt Rio de Janeiróban bronzérmes, 31 éves sportoló, aki köszönetet mondott klubjának, Békéscsaba városának, illetve a Magyar Atlétikai Szövetségnek is azért, hogy életének ebben az új szakaszában is mögötte állnak, és támogatják.

Az M1 aktuális csatornának Márton Anita elmondta, „simán megúszta” az első három hónapot, most is napi szinten jár le edzésekre. Az olimpiával kapcsolatban megjegyezte, februárban vagy márciusban derül ki, miképpen áll majd be a napirend a február 11-re kiírt szülést követően, és

ha minden rendben lesz, akkor négy hónapja marad felkészülni a játékokra.

Márton Anita hozzátette, egyelőre nem foglakozik még a 2023-ban Budapesten sorra kerülő világbajnoksággal, hiszen jelenleg sem tartozik a fiatal versenyzők közé a súlylökők között. Kiemelte, kerek a pályafutása és ha bárki azt mondaná neki, hogy holnaptól nem csinálhat semmit, akkor is úgy érezné, sok mindent elért és szépen zárta karrierjét.