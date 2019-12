Depresszió alakult ki Sárközi Ákosnál

A sztárséf ritkán beszél a magánéletéről, most mégis kivételt tett.

Sárközi Ákos a Hot!-nak mesélt többek között az első válásáról, az újrakezdésről és arról is, hogy a lánya mellett két másik gyereket is nevel.

Egy űrhajós bőrébe bújtál. Ez egyfajta szerelmi vallomás a feleségednek, igaz?

Igen, hiszen nem is olyan rég azt ígértem neki, hogy így vagy úgy, de megtalálom a módját, hogy lehozzam neki a csillagokat.

Mit gondolsz, sikerült?

Nem kérdés!

Mielőtt megismerted Évit, magánéletileg és szakmailag is komoly mélyponton voltál. Lehet azt mondani, hogy ő húzott ki a gödörből?

Abszolút! Két évvel ezelőtt ért véget a húszéves kapcsolatom, ami önmagában is egy megrázkódtatás. Ezzel párhuzamosan szakmailag is a kiégés szélén álltam. Kezdetektől fogva azon voltam, hogy olyan emberek dolgozzanak az éttermemben, akik egy idő után nélkülem is képesek lesznek vinni a konyhát; amikor ez megtörtént, mégis maga alá gyűrt az érzés, hogy feleslegessé váltam. Az életem két fő oldala válságba került, így kialakult nálam a depresszió. Semmiben sem láttam a jót, a pozitívat, nem találtam a helyem. Ekkor lépett az életembe Évi – a lehető legjobbkor!

Ha jól tudom, először a művészetére figyeltél fel, hiszen profi festő. Mint tanítvány állítottál be hozzá, aki a festészetbe menekül, végül mindketten szerelembe estetek. Igazán filmbe illő! Úgy is éltétek meg?

Egyikünk sem hitte, maximum csak remélhettük, hogy valaha fogunk még így szeretni az életben. Neki és nekem is megvolt a csomagunk, valahogy mégis kívül tudtuk hagyni a múltat. Évi kérés nélkül épített fel engem a nulláról. Igazság szerint nem is foglalkozott azzal, honnan jöttem, mit cipelek, és ez fordítva is igaz. Magától értetődő volt, hogy átadjuk magunkat az érzelmeinknek.

Van egy lányod, a párodnak pedig egy fia és egy lánya. Hogy boldogultok mozaikcsaládként?

Mielőtt bemutattuk egymásnak a gyerekeket, Évivel volt bennünk félsz, hogyan jönnek majd ki egymással. Nem telt el öt perc, és elszállt minden aggályunk, ugyanis azonnal összebarátkoztak. A kapcsolatuk hihetetlen gyorsasággal mélyült el: ki merem jelenteni, hogy ma már testvérként szeretik egymást, ami nekünk, szülőknek mérhetetlen öröm. Mivel körülbelül egy korosztály – Anna tízéves, Bálint tizenegy, Zsófi tizenhárom –, az érdeklődési körük is megegyezik. Nagyon jó gyerekek, és egyébként a kamaszkor sem vészes. Na, ezért a kijelentésért most biztosan rengetegen kezdtek el utálni.

Egy fedél alatt éltek?

A feleségem gyermekeivel élünk négyen. Anna az édesanyjával maradt, de sokat van nálunk. Az elvált szülők helyzete összességében nem könnyű, főleg a családegyesítés során, de mi nagyon szerencsések vagyunk, mert kivétel nélkül mindenki elfogadta a másikat. Zsófi és Bálint is természetesnek vette, amikor odaköltöztem hozzájuk; tárt karokkal és nyitott szívvel fogadtak. Épp ezért nem is úgy tekintek rájuk, mint a párom gyerekeire. Sajátjaimként szeretem és nevelem őket. Nem is teszek különbséget a lányom és köztük. És ez Évire szintúgy igaz: ő is úgy érzi, hogy három gyermeke van.

A Nyerő Páros által beengedtétek a nézőket az életetekbe. Ezt megbántátok?

Összességében nem, mert magunkat adtuk. Az már más kérdés, hogy a műsorkészítők mit és hogyan vágtak be. Emiatt az emberek nem feltétlenül a valós képet kapták rólunk vagy a kapcsolatunkról. Ettől függetlenül, ha mindezzel a tapasztalattal újra megkérdeznék tőlünk, hogy vállaljuk-e, igennel felelnénk. A műsor egyfajta terápia volt, amire egyébként nem is volt szükségünk. Mindenesetre biztosan megerősített minket. Pláne, hogy kaptunk hideget-meleget, amitől mi csak még inkább összezártunk.

Ahogy mesélsz, úgy tűnik, mintha a kapcsolatotok minden pillanatát felfokozottan élnétek meg. Sőt az elmúlt két év is erre enged következtetni: szinte azonnal összeköltöztetek és egyesítettétek a családot, nemsokára megtörtént a lánykérés, és immár házaspárként éltek.

Első perctől kezdve tudtuk, hogy összetartozunk. Ráadásul a mi korunkban nincs is igazán mire várni. Összekötöttük az életünket, olyannyira, hogy nemcsak férj és feleség vagyunk, hanem igyekszünk a munkában is kapcsolódni. A gasztronómia és a művészet tökéletesen tud illeszkedni egymáshoz, ebből fakadóan sok közös tervünk van. Szeretnénk többek között egy galériát, de kurzusokat, bemutatókat is szívesen tartanánk. Viszont ezek megvalósítását nem siettetjük – nem is tudnánk. Mindkettőnk élete sűrű, már csak a gyerekek miatt is, plusz nekem ott van a két étterem, Évinek a festés… Magyarán: kellene még huszonnégy óra egy napba.

Esetleg a családbővítés is szerepel a tervek között?

Sokat beszélgettünk róla, milyen jó lenne, ha a kettőnk egyvelegéből születne egy baba. Azonban hosszas mérlegelés után eldöntöttük, hogy nem lesz közös gyerekünk. Évi negyvenéves múlt, és bár sokan szülnek ebben a korban, ő nem feltétlenül vállalkozna rá, amit én mélységesen tiszteletben tartok. Emellett van három egészséges, okos és szép gyerekünk. És lehet, hogy ez önzően hangzik, de azzal, hogy már részben önállóak, egymásra is jut időnk a feleségemmel. Őszintén mondhatom: az életünk úgy kerek, ahogy van.

