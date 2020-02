Beutazta a világot a PASO frontembere, most dal született belőle

Nyughatatlansága és utazás iránti szeretete olyannyira mozgásban tartja KRSA-t, hogy mostanáig több mint 70 országban járt már. A Pannonia Allstars Ska Orchesra új dala, a Travelling man épp az énekes szenvedélyéről szól. A számhoz egy vidám klip is készült, stílszerűen a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

A Travelling man a zenekartól szokatlanabb stílusú, de a korábbiakhoz hasonlóan táncos lüktetésű, afrobeat dal. A refrénjét a PASO dobosa vitte le a próbaterembe, és nem titkoltan KRSA-ról írta.

Az énekesnek ugyanis az utazás a szenvedélye: Üzbegisztántól Ghánán át Nepálig rengeteg államban járt, eleddig több mint 70 országot látogatott meg.

Minden útról órákig tudna mesélni, de az egyik legnagyobb élmény épp a legutóbbi kiruccanásán érte, Mexikóban.

„Időnként nézegetjük a statisztikákat a zenekar Facebook-oldalán, hogy lássuk honnan követnek minket a legtöbben” – mondja KRSA.

„A városokra való lebontásban, ahogy az várható is, első helyen Budapest áll, viszont meglepő módon a második Mexikóváros (!) és csupán a harmadik Szeged, amit Debrecen, majd Pécs követ a sorban.

Ráadásul ez egy állandó jelenség, a számok szerint a követőink közel ötöde mexikói. Sokáig nem tudtuk, hogy ez valami tévedés-e, vagy valós dolog, rejtély volt számunkra, hogy miért van olyan sok rajongónk a közép-amerikai országban. Nemrégiben aztán alkalmam adódott, hogy személyesen is a végére járjak a dolognak. Meghívást kaptam egy mexikóvárosi ska fesztiválra, ahol felléptem egy perui zenekarral pár szám erejéig, és elhangzott egy PASO-dal is. Óriási sikere volt. Már a koncert előtt is sokan jöttek hozzám fotózkodni, többek közt saját készítésű PASO-zászlót, pólót és hivatalos bakelitet hoztak aláírni, már napokkal a buli előtt felismertek és interjút készített velem a tévé és a rádió is a fesztiválon.

Egészen megható volt ezt a rajongást testközelből tapasztalni egy ilyen, tőlünk oly távoli országban.

Amúgy is lenyűgöz a mexikói kultúra (jártunk Frida házában, megnéztük az azték és maja városokat, részt vettünk egy halottak napi, temetőből induló felvonuláson, voltunk maszkos pankrátor meccsen, nyakig merültünk a természetben, ezernyi csodát látva és degeszre ettük magunkat a helyi finomságokkal), de ez a zenei plusz töltet egészen biztosan feledhetetlenné tette számomra ezt az utat.”

A Travelling man dalszövege az utazás előtti és alatti érzésekről szól, amikor az ember annyira izgatott, hogy legszívesebben kiugrana a bőréből vagy akár táncra is perdülne.

Ezt az érzést jeleníti meg a PASO a Travelling man klipjében, ami a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Reptéren forgott. A videóban az utazók és a reptér dolgozói is mind-mind táncra perdülnek a vérpezsdítő zene és az utazás örömének hatására.

A Travelling man dal az azonos című EP-n jelent meg február 4-én. A kislemez tartalmaz még két új számot, illetve a címadó remixét – amit Dr. Dermot készített, és Sena is szerepel benne – valamint annak klipes változatát. Az EP-ből ízelítőt is ad az együttes február 28-án a Barba Negra Music Clubban, ahol a Kaukázussal együtt fog fellépni. A közös koncert a [email protected] Plastic Waste Karnevál nevet kapta, és a Greenpeace aktivistái is jelen lesznek. Az este a szórakozás mellett a környezettudatosságról szól, és a fő üzenete: le az eldobható műanyaggal!

Borítókép: KRSA (Tóth Kristóf), a Pannonia Allstars Ska Orchestra (PASO) frontembere énekel az együttes koncertjén a Fishing on Orfű fesztivál harmadik napján, 2017. június 22-én.