Balázs Klári és Korda György: soha nem aludtunk annyit, mint most

Sokan aggódnak a házaspárért, ők mégis szeretnének mindenkit megnyugtatni: mindketten teljesen egészségesek, és az otthonuk biztonságában vészelik át ezeket a gondterhes időket.

Klárika és a férje hos­szú hetek óta önkén­tes karanténban vannak, a lábukat sem teszik ki a Korda-birtokról; pontosan tudják, hogy a veszélyeztetettek közé tartoznak.

„Nem kockáztatjuk az életünket, mindent megteszünk az egészségünk és a biztonságunk érdekében, ennek pedig alapvető feltétele, hogy nem mászkálunk sehova, még bevásárolni sem”

– kezdte a népszerű énekesnő a hot! magazinnak.

„A mélyhűtő és a spájz fel van töltve, emellett heti egy alkalommal hoznak nekünk friss zöldséget és gyümölcsöt, amit a kinti asztalon hagynak, hogy még csak ne is kelljen érintkeznünk senkivel. Gumikesztyűben összeszedem az árut, majd mindent alaposan átmosok” – tette hozzá.

„A bezártság alatt sem hagytuk el magunkat”

Klárika szerint igazi tragédia az, ami a világban zajlik. Mégsem engedheti meg, hogy magába roskadjon. A férje és a szeretett rajongói miatt is igyekszik pozitív maradni.

„Nem magunkért aggódom. Biztos vagyok benne, hogy a férjemmel megússzuk a betegséget, hiszen hozzánk még a légy sem jöhet be. Én a veszteségektől és a gazdasági következményektől tartok. És persze az is bánt, hogy fogalmam sincs, mikor és hogyan állhatunk ismét színpadra. De nem engedem, hogy a negatív gondolatok eluralkodjanak rajtam. Nálunk egész nap szól a zene, ami gyógyír a lelkünknek” – magyarázza.

Bár a házaspár rettentően vágyik ismét fellépni, hiszen életük meghatározó része, hogy járják az országot, ennek ellenére otthon is nagyszerűen feltalálják magukat.

„A bezártság alatt sem hagytuk vagy hanyagoltuk el magunkat. Gyuri is napi egy órát szobabiciklizik, sokat sétál a kertben, napozik, játszik, ahogy tette eddig is. Én meg bizton állíthatom, hogy továbbra sem unatkozom” – mondja Klárika.

„Nem ugrálnak körülöttem takarítónők”

A híresség sosem vetette meg a kétkezi munkát, a hatalmas házukat és kertjüket is mindig ő tartotta rendben, így a karantén alatt sem zavarja, hogy nincs segítsége.

„Noha sokan azt hiszik, de nem ugrálnak körülöttem sem takarítónők, sem bejárónők, amit most nem bánok. Kialakítottam egy napi rutint: megetetem az állatokat, majd mi is megreggelizünk Gyurival, és kezdődhet a főzés, pakolás, takarítás, gyomlálás; napestig sorolhatnám. Persze némi pihenést is engedek magamnak, és talán életünkben nem aludtunk annyit, mint mostanában” – kacagott fel. „Esténként filmet nézünk, hol együtt, hol külön. Mi, akik hosszú évtizedek óta együtt élünk (és jól élünk együtt), pontosan tudjuk, miként hagyjunk nyugtot a másiknak. Ez legalább annyira fontos, mint a közös pillanatok; épp ezért nem megyünk a másik idegeire” − tette hozzá.