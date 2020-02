Az új évben is őrzi piacvezető pozícióját a TV2 Csoport

A hónap legnézettebb infotainment műsora a Tények január 1-jei adása lett, melyet percenként átlagosan több mint 462 ezer néző követett figyelemmel.

2020 januárjában továbbra is piacvezető a TV2 Csoport, hiszen az egész napot tekintve mindhárom korcsoportban erősebbnek bizonyult, mint az RTL Magyarország. A teljes lakosságot és a 18-49 évesek célcsoportját vizsgálva pedig főműsoridőben is megelőzte a TV2 Csoport legfőbb versenytársát. A TV2 Csoport kábelcsatornái is első helyen zárták a hónapot. Az Exatlon Hungary mellett az infotainment műsorok is eredményesen indították az évet.

A TV2 Csoport az egész napra vonatkozó közönségarány (SHR%) tekintetében 24,1%-os eredménnyel zárta az év első hónapját, míg a konkurens RTL Magyarország portfóliója 21,6%-os eredményt ért el a 18-59 éves korcsoportban. A 18-49 éves korosztályban szintén a TV2 Csoport nyerte a januárt, jelentős különbséggel: 23,3%-os közönségarányt ért el a konkurens RTL Magyarország 21,3%-os (SHR%) értékével szemben, s győzelmet aratott a teljes lakosságot tekintve is (TV2 Csoport: 24,5% SHR, RTL Magyarország: 20,2% SHR).

A teljes lakosság és a 18-49 évesek célcsoportját tekintve főműsoridőben is erősebb volt januárban a TV2 Csoport az RTL Magyarországnál. A 4 évnél idősebbek körében a TV2 Csoport 2,0% százalékponttal tudott győzedelmeskedni (TV2 Csoport: 26,4% SHR, RTL Mo.: 24,4% SHR), a 18-49 évesek esetében pedig 0,2 százalékponttal (TV2 Csoport: 26,0% SHR, RTL Mo.: 25,8% SHR).

Erőteljesen indította az évet az Exatlon Hungary második szériája is. A főműsoridős extrém sport reality a 18-49 éves korosztályban kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhet. Eddigi 23 adásának átlagos közönségarányával (15,0% SHR) a TV2 nyeri az Exatlon idősávját az RTL Klub azonos idősávjával (14,0% SHR) szemben.

A 4-17 évesek körében különösen nagy népszerűségnek örvend a műsor, hiszen ebben a korcsoportban 23,8%-os közönségarányt mondhat magáénak eddigi epizódjainak átlaga alapján. A gyermekekkel együtt általában más családtagok is figyelemmel követik a műsort, amit az is igazol, hogy azon 18-59 évesek körében, akik 4-17 éves gyermekekkel együtt tévéznek, az Exatlon rendkívül magas, 27,7%-os közönségaránnyal bír.

A TV2 Csoport kábelcsatornáit tekintve is sikeresnek könyvelhető el a januári hónap, hiszen mind egész napra vonatkozóan (TV2 kábelcsatornák: 15,2% SHR vs. RTL Mo. kábelcsatornák: 12,0% SHR), mind főműsoridőben (TV2 kábelcsatornák: 13,9% SHR vs. RTL Mo. kábelcsatornák: 11,5% SHR) jelentős győzelmet arattak az RTL Magyarország kábelportfóliója felett.

Amennyiben a TV2 Csoport portfóliójából is csupán a hét legnézettebb kábelcsatornát vesszük, 13,6%-os együttes közönségarányával ez a hét csatorna is maga mögé utasította az RTL Magyarország hét kábelcsatornáját (12,0% SHR) egész napra vonatkozóan, s főműsoridőben is (a TV2 hét legnézettebb kábelcsatornájának közönségaránya: 12,7% vs. az RTL Mo. hét kábelcsatornájának közönségaránya: 11,4%).

Kiemelkedő decemberi sikerei után januárban is a hazai tévés piac legnézettebb kábelcsatornája lett a Mozi+ a 18-59 éves korosztályban. Egész napra vonatkozóan 4,5%-os közönségarányt mondhatott magáénak, főműsoridőben pedig 4,4%-os SHR%-t ért el, ezzel ismét megelőzve a Film+-t (egész nap: 4,2% SHR, főműsoridő: 4,1% SHR).

A futballrajongók is találhattak kedvükre való programokat a TV2 Csoport csatornáin, hiszen a Spíler1 és a Spíler2 TV-n januárban is folytatódtak az angol (Premier League) és a spanyol bajnokság (LaLiga), valamint az angol FA Kupa közvetítései.

A hónap legnézettebb műsora e két csatornát figyelembe véve a spanyol bajnokság január 4-i, szombat esti élő adása volt a Spíler2 TV-n, az RCD Espanyol – FC Barcelona mérkőzése, amelyet percenként átlagosan több mint 86 ezer néző követett figyelemmel, közönségarány tekintetében pedig 3,8%-ot ért el.

A második legnézettebb infotainment program a szintén január elsejei Tények Plusz adás volt, percenként átlagosan több mint 457 ezer nézővel és 18,7%-os közönségaránnyal (18-59 éves célcsoport). A TV2 Csoport reggeli magazinműsorai, a Mokka és a Mokkacino is töretlen sikernek örvendenek, s idősávjukat januárban is kiemelkedő különbséggel nyerték közönségarány tekintetében mindhárom fő célcsoportban (A18-59, A18-49, A4+), megőrizve ezzel piacvezető pozíciójukat.

Január folyamán a Mokka átlagos közönségaránya 14,8% SHR volt a 18-59 évesek körében, míg az RTL Klub a Mokka idősávjában csupán 5,9% SHR-ot, az ATV pedig 5,4%-ot tudott elérni. A Mokkacino esetében ezek az értékek a következők voltak: TV2: 10,4% SHR, az RTL Klub a Mokkacino idősávjában: 4,1% SHR, az ATV ugyanezen idősávban: 2,5% SHR.

A tv2.hu is a tavalyi év azonos időszakához képest januárban növelni tudta az eredményéit mindhárom fontos mutatóban: real user tekintetében 50,75%-kal, page views-ban 64 %-kal, valamint videó indításban 60,67%-kal.