Az Acoustic Planet nyerte az első elődöntőt

Az Acoustic Planet nyerte A Dal 2019 első elődöntőjét szombaton. A zsűri döntésével még Petruska és Vavra Bence, a tévénézők szavazataival a The Middletonz jutott tovább a döntőbe a Duna Televízióban és a Duna World csatornán sugárzott showműsorban.

Az Acoustic Planet Nyári zápor című dala 45 pontot kapott a zsűritől és a nézőktől. Szintén bekerült a fináléba Petruska, aki a Help Me Out of Here című dalt adta elő és Vavra Bence, aki a Szótlanságot énekelte; mindketten 42 pontot szereztek.

A négy zsűritag zenész, előadó – Vincze Lilla, Both Miklós, Mező Misi és Nagy Feró – mellett az ötödik zsűritag a közönség volt. A nézők a produkciók elhangzása alatt 1-től 10-ig pontozhattak SMS-ben, ezeket összesítették, átlagolták és hozzáadták a négy zsűritag pontjaihoz, így jutott tovább három dal.

A negyedik továbbjutó a nézők szavazataival a The Middletonz és a Roses című dal lett, így ez a formáció is folytathatja.

Szombaton átadták A Dal 2019 Felfedezettje elnevezésű díjat, amelyet a zsűri az Acoustic Planetnek ítélt oda. A csapat felléphet az idei Petőfi Zenei Díjátadó gáláján.

A február 16-i második elődöntőben szintén kilenc produkció látható és hallható, közülük is négyen jutnak a döntőbe.

A 30 versenydal akusztikus változataira a www.adal.hu oldalon az Akusztik menüpont alatt lehet szavazni február 20. éjfélig. A győztest a műsor döntőjében jelentik be.

A Dal 2019-ről a www.adal.hu oldalon, valamint a műsor Facebook és Instagram oldalán található bővebb információ.