Amatőr főszereplőkkel forgatja első mozifilmjét Kis Hajni

A dráma részben a rendező személyes élményein alapul.

Külön falka munkacímen forgatja első mozifilmjét Kis Hajni a Magyar Nemzeti Filmalap Inkubátor Programja és a Szlovák Audiovizuális Alap támogatásával.

Kis Hajni Külön falka munkacímen, amatőr főszereplőkkel készülő filmje részben személyes élményein alapul. Az alkotók hosszú casting után választották ki a főszerepre az apát, Tibit alakító Dietz Gusztávot, egykori grappling küzdősport világbajnokot, valamint a kislány, Niki szerepére Horváth Zorkát. Mindkettőjüknek ez lesz a mozifilmes debütálása – közölte a Magyar Nemzeti Filmalap.

A dráma főszereplője a börtönviselt Tibor, valamint tizenkét éves lánya, az öntörvényű Niki, akik hét éve nem találkoztak.

Tibor kidobóként dolgozik éjszakai szórakozóhelyeken, anyagi gondokkal küzd és vehemens természete miatt állandóan konfliktusba kerül környezetével. Niki nagyszüleivel él, akik képtelenek kordában tartani a vadóc gyereket. Mikor Niki megtudja, hogy Tibort kiengedték a börtönből, családja tiltása ellenére felkeresi a férfit. A találkozás mindkettőjük életét megváltoztatja – ismerteti a közlemény a film történetét.

A további szerepekben többek között Füsti Molnár Évát, Galkó Balázst, Bandor Évát, Spolarics Andreát, Száger Zsuzsát, Urbanovits Krisztinát és Herczeg Tamást láthatják majd a nézők.

A magyar-szlovák koprodukcióban készülő film budapesti helyszíneken forog, Kis Hajni állandó alkotótársai, Nyoszoli Ákos operatőr, Nyitrai Anna látványtervező és Gorácz Vanda vágó közreműködésével. A forgatókönyvet a rendező Szántó Fanni forgatókönyvíróval közösen jegyzi.

Kis Hajni eddigi két rövidfilmje, a Last Call és a Szép alak számos fesztiváldíjat nyert el. Utóbbi a Diák Oscar-díj (Student Academy Awards) jelölésen kívül több mint száz fesztiválmeghívást kapott szerte a világban, és rengeteg díjat tudhat magáénak. A Last Call is több rangos fesztiválszereplésen van túl, többek között megnyerte a legjobb vizsgafilm díját a Szarajevói Filmfesztiválon.

Kis Hajni első mozifilmjét a Proton Cinema a szlovák MPhilmsszel és a Visionteam L.O-val koprodukcióban gyártja, és várhatóan 2020 második felében kerül a mozikba.

Borítókép: Kis Hajni filmrendező