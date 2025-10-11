Sajátos megoldás egy edzőkérdésre

Tavaly ilyenkor jóval nagyobb mozgás zajlott a kispadokon. Október közepére két klub háromszor is új edzőt nevezett ki a csapata élére, a Debrecen még augusztus végén menesztette Srdjan Blagojevicet, a helyére Dombi Tibort ültetve, hogy aztán egy héttel később kinevezze azt a Máté Csabát, akinek október végén már meg is köszönte a munkáját, ám október közepéig ezen a váltáson kívül még a Kecskemét vezetői döntöttek a vezetőedző, Szabó István felállítása mellett, hogy a helyére vigyék Gera Zoltánt.

Ehhez képest egészen jól állunk, hiszen lement az NB I 33 fordulójából kilenc, és még csak egy helyen nem ugyanaz irányítja most a csapatot, aki elkezdte. Egész pontosan Révész Attila, a Kisvárda sportigazgatója már egy fordulóval korábban, a nyolcadik után váltotta le azt a Gerliczki Mátét, akit egy ideje úgymond kinevelt erre a feladatra, másutt egyelőre visszafogottan reagálnak az érintett klubok a kudarcokra. A válogatott meccsek utáni szünetben is Nuno Campos próbálja meg összekapni az utolsó helyen álló Zalaegerszeget, a kudarcot kudarcra valló Újpestnél a pletykák szerint mozog ugyan a kispad Damir Krznar alatt, a mindössze egyetlen győzelmet a neve mellett tudó Diósgyőrnél sem érezni Vladimir Radenkovics fenyegetettségét, azaz edzőfronton jelenleg nagy a nyugalom – hacsak a háttérben nem zajlanak események.

Révész Attila mesélte, két magyar edzővel is komolyan tárgyalt, ám mindkettő időt kért, mert olyan kispadra vágynak elsősorban, amelyek a legutóbbi fordulóban éppen egymás ellen játszottak, és mindkettő gyengén szerepel. Nem kell atomfizikusnak lenni ahhoz, hogy a Puskás Akadémiáról és az Újpestről volt szó, ők az idény eddigi leggyengébb meccsén gól nélküli döntetlenre végeztek, árulkodó, hogy két edző is ugrásra készen áll, hogy Felcsúton vagy Újpesten átvehesse az irányítást, ám a jelek szerint egyelőre lazíthatnak, nincsen szükség rájuk – ami persze a futballban nem jelenti azt, hogy nem is lesz.

Valahol kínos, hogy a száznál is több pro-licences magyar edző közül csak néhány tűnik alkalmasnak arra, hogy átvegye a stafétabotot Kisvárdán. Csak Révész Attila tudja, kit miért nem tart alkalmasnak a feladatra, mindenesetre a jelek szerint a választék csak látszólag széles, a valóságban igen szűkös lehet. Ennek ellenére az a törekvése, hogy magyar szakembert találjon, végül is összejött. Őszintén hiszem, hogy nem így akarta, de – állítólag átmenetileg és a játékosok unszolására is – magyar szakembert nevezett ki: saját magát. És lehet, ez a legjobb megoldás.