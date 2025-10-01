Mi lett volna, ha Gulácsi bizalmat kap Lipcsében az állandó kételkedés helyett?

Miután az RB Leipzig a Bundesliga legutóbbi fordulójában 1–0-s győzelmet aratott Wolfsburgban, a csapat sportigazgatója Gulácsi Pétert méltatta. Marcel Schäfer szerint csak a magyar kapus bravúrjain múlt, hogy a Lipcse nem kapott gólokat. Nagy fordulat ez, hiszen a nyáron még le akartak váltani őt a belga Maarten Vandevoordtra.

Harry Kane, a Bayern München játékosa gólt rúg Gulácsi Péternek, az RB Leipzig kapusának a német első osztályú labdarúgó-bajnokság első fordulójának Bayern München-RB Leipzig mérkőzésén Münchenben 2025. augusztus 22-én. A Bayern 6-0-ra győzött

Fotó: Ronald Wittek / Forrás: MTI/EPA

Furcsa volt, hogy az előző idény Bundesliga-álomcsapatába bekerült Gulácsi helye egyáltalán megkérdőjeleződött Lipcsében, de éppen a sportigazgató vezetésével eltökélten a fiatalítás mellett törtek lándzsát a klubnál, aminek a 35 éves kapus is áldozata kellett volna, hogy legyen. Csakhogy Ole Werner vezetőedző végül a tervekkel szembemenve mellette tette le a voksát. Aligha bánta meg: a Leipzig öt forduló után négy győzelemmel harmadik a Bundesligában, amiben nagy szerepe van Gulácsinak.

Az eredeti terv az lehetett Lipcsében, hogy az előző idényben a 23 éves Vandevoordt betanul Gulácsi mögött, ami meg is valósult, a belga hat Bundesliga-, négy Német Kupa- és két BL-meccsen védett is. A következő lépés az lett volna, hogy a mostani idényben Vandevoordt előrelép első számú kapusnak, míg Gulácsi az utolsó évében ott van mögötte biztosítékként, majd jövő nyáron lejáró szerződéssel távozik.

Azonban egy-két hónap alatt minden megváltozott, és Gulácsi már jelezte is, hogy szeretné meghosszabbítani a 2026 nyarán lejáró szerződését, ami megkérdőjelezi Vandevoordt jövőjét a klubnál. A magyar futballista ezzel újabb kapusháborút nyerhet meg Lipcsében. A 2015-ös érkezése óta a német klub folyamatosan hozta a nyakára a riválisokat.

Először a német utánpótlás-válogatott Marius Müller érkezett 2016-ban. Egy évvel később a svájci válogatott Yvon Mvogo. 2020-ban a spanyol U21-es válogatott Josep Martinez. 2022-ben a későbbi német válogatott kerettag Janis Blaswich. Tavaly pedig a 10 millió euróba kerülő Vandevoordt. A Lipcse összesen csaknem 20 millió eurót költött el olyan kapusokra az elmúlt tíz évben, akik azért érkeztek, hogy kiszorítsák Gulácsi Pétert a kapuból.