Nem a labdával időre történő dekázás, a Cooper-teszt teljesítése, esetleg a szekrényugrás szerepel a mozgásforma-kínálatban, hanem ezektől egyszerűbb, mondhatni testhezállóbb lehetőség biztosítása. Mert miért is kellene feltalálni azt, ami úgy egyébként adott, csak éppen senki sem akar ezzel edzőként „nyűgöt” a nyakába venni? De, hogy egészen konkrétak legyünk: minap akadt meg a szemem azon a felhíváson, amely olyan sportolók szüleit célozza, akik az adott klub edzéseire fuvarozzák gyermeküket. Ezentúl a csemetére várakozva nem kell az autóban a telefont nyomkodni, fölösleges szócsépléssel elütni az időt, netán egy nagyon pörgős bevásárlást megejteni. Lehet helyette zenére nyújtani, vagy éppen aerobikozni, kinek, mi tetszik jobban. Mindezt akkor és közel ahhoz, amikor és ahol a gyermek edz, szakképzett trénerrel, mi több, ingyen! Igazi win-win helyzet, amivel mindenki nyer. A tájékoztatóban arra is kitérnek, hogy a szülők is megérdemlik a mozgás örömét, amely kijelentés igazságtartalmával nehéz lenne vitába szállni.

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

A jó példa ragadós és a körülmények, a helyi lehetőségek figyelembevételével érdemes követni azt, ami előrevisz. Igaz, az korábban sem volt tiltott senkinek, hogy amíg a leány vagy a fiú erőt gyűjt, addig apa vagy anya ne menjen – mondjuk – futni. Ehhez ugyanis csak cipő kell, meg némi ruha, no meg szándék, és legfőképp akarat.

A nem új keletű gyakorlatra ismeretem szerint Skóciában sok minta akad, leginkább a város széli sportlétesítmények esetében, és legtöbbször az esti órákra vonatkozóan. Ha ebbe az irányba tart a terelés, könnyen elkerülhető, hogy a szülő a pálya széli korlátra támaszkodva, a kapu mögül, vagy a lelátón helyet foglalva alkosson véleményt az edzésről, az edzőről, gyermeke teljesítményéről. Mert igen, akadnak még ilyen klubok, ahol a felmenőkkel eddig nem sikerült megértetni, hogy a sportfoglalkozás nem gyermekmegőrző, hanem képzőhely, ilyetén módon nem ildomos a nézőkénti, olykor hangzatos véleménynyilvánítás.

Ahol alkalom kínálkozik az egyébként nem túl sok idő hasznos eltöltésére, ott – megköszönve a lehetőséget – élni kell vele. Csak dicsérendő, ha akad sportegyesület, ahol erre is figyelmet fordítanak, az elsődleges célon, a mozgás örömén túl másodlagos haszonként megteremtve a közösségépítés esélyét.