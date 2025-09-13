A lábban rejlő tudás a lényeg

Naív módon arra gondoltam, egy nemzeti csapat szerelése szent és persze sérthetetlen. Aki magára ölti a válogatott mezét, nadrágját és sportszárát, az megtiszteltetésnek tartja, hogy erre lehetőséget kap. Büszkén „feszít” benne és mindent megtesz, hogy méltó legyen rá később is. Ebbe (nálam) nem fér bele a trikó földre dobása és uram bocsá az se, ha valaki – legyen akármilyen győzelmi karnevál az öltözőben – netán rálép a ruhadarabra. Mivel ezen fieszták – egy része – zárt ajtók mögött történik, nincs rálátásunk a sportfelszerelések sorsára, és ez jobb is így.

Az már jobban zavar, ami a kirakatban, vagyis a pályán látszik. Nem lévén a „Kit menedzserek”, vagyis a modernkori szerelésfelelősök (régebben: szertárosok) prókátora, a nevükben még véletlenül sem beszélnék. Inkább csupán azon idősebb szurkolók által többször elhangzott felháborodást tolmácsolom tisztelettel, ami a lábszárvédők lyukasztására vonatkozik. Az efféle vagdosás nem újkeletű, az pedig meglehetősen „gyenge lábakon” álló magyarázat, hogy így enyhíthető a túl szoros zokni vádlira nehezedő nyomása.

Sztárallűr – vágná rá joggal az egykori kiváló NB I.-es labdarúgó, hozzátéve: az igazi futballista nem a sportszárával, hanem a lábában rejlő tudással kell, hogy felhívja magára figyelmet.

Ahogy a „Gyűlölet nem pálya” az ellenfélnek pedig kijár a „Respect”, úgy a focistának illik magát is megtisztelni azzal, hogy a mérkőzésre egyfajta ünnepként tekint. Ennek megfelelően hangol, öltözteti be a szívét, a lelkét és ez a külsőségekben is megjelenik. Azért, mert valaki megveszi a 30–200 ezer forintos futballcipőt, nem jelenti azt, hogy innentől öntisztulós a lábbeli.

A műfüvön persze nem lesz sáros a „csuka”, ám az élőfüvön ez könnyen előfordulhat. Amikor NB-s játékosokat lát a néző piszkos cipőben bevonulni a játéktérre, joggal merül fel a gondolat: neki ennyit ér a munkaeszköze, amivel a pénzét keresi? Nem elvárás, hogy – például a háromcsíkos modellek esetében – fogkefével történjen a tisztítás (egykor cipőkrémmel bokszolás). Azt viszont nem árt tisztázni, ha valaki az adott klub szerelését felveszi, azzal nem elsősorban önmagát képviseli, hanem egy sportszervezet reprezentál. Ez pedig sokféleképpen lehetséges.