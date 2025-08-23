A mai vert seregnek is lehet szurkolni

Elátkozott út volt ez a szkopjei. A sors is kegyetlenül bánt a magyar férfi kosárlabda-válogatottal, amely az utolsó világbajnoki előselejtezőjére kerekedett fel kedden hajnali négykor Szolnokról Észak-Macedóniába, és ezt a rövid távolságot mintegy húsz óra alatt tudta megtenni. Ferihegyen törölték a bécsi járatot, ezzel borult a menetrend, később az osztrák fővárosban tíz órát rostokoltak a játékosok, el lehet képzelni, mennyire fáradtan estek be már éjfél után a szkopjei szállodába. A visszaút is viszontagságos lett, így aztán egy viharvert társaság érkezett haza csütörtökön Magyarországra.

És még ez volt a legkisebb baj: sajnos vert seregként tért vissza a válogatott. Bekövetkezett az, amire senki sem számított, az az észak-macedón együttes, amely mindkét meccsén kikapott a románoktól, Szolnokon 38 pontos vereséget szenvedett, hét ponttal legyőzte a magyar csapatot, és ha a legvégén is összpontosít, ez a különbség nagyobb lett volna, bár ennek nincsen semmi jelentősége. A mienknek elég lett volna egyetlen árva ponttal nyerni, és a csoport első helyén végez, így meg kell elégednie a másodikkal, ami ugyancsak továbbjutást jelent.