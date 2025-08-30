augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

18°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

32 perce

Olykor a tehetség és a munka sem elég

Címkék#Kalmár Zsolt#Fehérvár FC#sérülés#bajnokság

Kalmár Zsoltnak nem az NB III-ban lenne a helye, de a sors most ennyit engedett.

Pajor-Gyulai László
Olykor a tehetség és a munka sem elég

Kalmár Zsolt, a Fehérvár játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 9. fordulójában játszott ETO FC Győr - Fehérvár FC mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2024. október 5-én

Forrás: MTI

Fotó: Tóth Zsombor

Kicsit szomorúan olvastam a hírt, hogy Kalmár Zsolt 30 évesen az NB III-ban szereplő Gyirmóthoz igazolt. Ezzel tulajdonképpen hazatért, hiszen Gyirmót 1970 óta Győrnek a része, annak a Győrnek, ahol Kalmár Zsolt született, nevelkedett és élvonalbeli futballista lett a város tekintélyes klubjában, az ETO-ban, és ahonnan 2014 májusában alig több mint két héttel a tizenkilencedik születésnapja előtt eljutott a felnőtt válogatottba is.

Kalmár Zsolt
Forrás: Magyar Nemzet/Fehérvár FC

A tízes évek elején úgy beszéltek róla, mint a magyar labdarúgás akkori talán legnagyobb ígéretéről. Pintér Attila volt éppen az ETO vezetőedzője, sokan bírálták, hogy miért nem szerepelteti többet a kamaszkorból éppen kifelé tartó tehetséget, holott Kalmár Zsolt még kiskorúként kétszer is pályára lépett a 2013-ban megnyert bajnokság végén, sőt, megszerezte az első gólját is, ezután lett végleges tagja a felnőtt keretnek, a következő idényben már minden hazai sorozatot figyelembe véve 26 meccsen szerepelhetett, és Pintér Attila volt az is, akinek az első válogatott meghívóját is köszönhette.

RB Leipzig, FSV Frankfurt, Bröndby, Dunaszerdahely – ezek a klubok következtek sorban, majd két éve hazajött a Fehérvár FC-hez, és ebben a tizenegy évet átölelő időszakban összesen 207 bajnoki meccsen jutott szóhoz – Lipcsében nehéz volt bekerülni, de a gyakori sérülések is akadályozták a kibontakozását, és három Európa-bajnokságról is lemaradt ezek miatt. Az előző évtized végén futott a szekere a DAC-ban, a klub legnagyobb sztárja lett, Marco Rossi folyamatosan számított rá a válogatottban, úgy tűnt, végre a képességeihez méltóan alakul a karrierje, amikor eljött 2021. március 21-e, az Andorra elleni vb-selejtező idegenben, és Kalmár Zsoltnak az első félidő derekán egy felugrást követő földet érésnél elszakadt a bal térdében a külső térdszalag – tizenhat hónapot kellett kihagynia.

Két éve is megsérült, a legutóbb pedig az idén tavasszal műtötték meg, még mindig nem egészséges. A magyar futball történetében az ő esete sajnos nem páratlan. Orth György, majd Albert Flórián pályafutását is megtörte egy-egy súlyos sérülés, a közelmúltból pedig eszünkbe juthat Buzsáky Ákos, aki a Premier League-ben állt ígéretes karrier előtt, de a térde többször tartotta távol a pályától, mint engedte játszani. 

Ki mit ér el a futballban, kiszámíthatatlan. Nem mindig elég a tehetség, az odaadás, az alázat és a sok munka, a szerencse sem figyelmen kívül hagyható faktor.

 Kalmár Zsoltnak 30 évesen nem az NB III-ban lenne a helye, ám a sors ennyit engedett. Kár.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu